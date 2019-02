Sueca se suma a la lluita de l’Associació de Dones Operades del Pit de Sueca

Connect on Linked in

El col·lectiu ADOPS presenta un nou projecte en un multitudinari acte celebrat el Dia Mundial Contra el Càncer

Sueca ha celebrat este dilluns, 4 de febrer, en la mateixa jornada en què es commemorava el Dia Mundial Contra el Càncer, la nova etapa de l’Associació de Dones Operades del Pit de Sueca, ADOPS. El col·lectiu va presentar el nou projecte i les persones responsables de la iniciativa en un acte multitudinari, a un abarrotat saló d’actes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i acompanyat de la presència de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i una representació dels regidors de la corporació municipal, altres alcaldes i alcaldesses de la Ribera, representants d’associacions i entitats locals i molta més gent que va voler participar-hi a títol individual.

18 anys després de la fundació de l’associació, el col·lectiu emprén un nou rumb mogut per l’espenta de Rosa Sanz, coneguda per A mí esto no me venía bien ahora, el nom que la representa a les xarxes socials, on explica la seua experiència amb la malaltia i tots els projectes que ha emprés per lluitar i per afavorir la vida de les persones que la pateixen.

L’alcaldessa de Sueca va estar la primera en intervindre, convidada a prendre la paraula per Finita Ortells, tresorera del col·lectiu. La màxima autoritat local va acudir a la cita en mostra de suport al nou projecte d’ADOPS. Tamarit va mostrar-se molt satisfeta de la bona acollida, emocionada i orgullosa per la resposta del poble de Sueca a la iniciativa, i va encoratjar a totes les presents a sumar-se i donar suport.

La seua presidenta històrica, Pepita Matoses, va recordar el naixement de l’associació. “Quan em van diagnosticar càncer, malgrat el suport de la meua família i amics, em sentia sola. Una vesprada de café, amb cinc amigues en la mateixa situació, se’ns va ocórrer formar una associació per acompanyar a gent que havia passat o estava passant pel mateix. L’objectiu era crear un espai per poder parlar de tot, sense cap pudor, per intercanviar opinions i aportar idees per a millorar la vida dels pacients oncològics” va manifestar.

La nova presidenta, Rosa Sanz, qui pren el relleu a Matoses, va estar l’encarregada de presentar este nou cicle. “Açò no va del càncer, va de la vida” va assenyalar. La nova “capitana” d’este exèrcit de guerreres, com es diuen entre les companyes, va assegurar que ella n’era el cap visible, però va voler fer un reconeixement exprés a tota les persones de l’associació que treballen colze a colze, així com a totes les associacions i entitats diverses i a totes les persones que s’han bolcat i han col·laborat en este ressorgiment del col·lectiu.

Entre les mostres de suport rebudes, Sanz va destacar la participació de la Junta Local Fallera, que ha donat a l’associació un euro per cada persona fallera censada a Sueca. Zaida Fandos, Fallera major de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes 2019, va mostrar també el seu suport a la causa, com a màxima representant de la festa.