Sueca se suma al dispositiu d’acollida de les persones refugiades que viatgen a l’Aquarius

Sueca, 14/06/2018.La capital riberenca se suma a la resposta massiva dels municipis valencians davant l’acció humanitària organitzada per l’arribada dels 629 immigrants de l’Aquarius, el vaixell que es dirigeix cap al port de València després que el govern de l’Estat espanyol els haja oferit l’estatut de refugiat i de persones d’acolliment per la situació d’emergència i d’excepcionalitat que viuen. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha celebrat este matí una reunió amb representants de tots els agents socials implicats en la localitat en una causa d’ajuda humanitària. A la trobada han participat membres de Creu Roja, la delegació de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) a Sueca, el Col·legi d’Advocats de Sueca, Càritas Interparroquial, i els Serveis Socials Municipals.

Creu Roja estarà l’encarregada de la primera acollida. L’organització prepara el dispositiu de recepció des d’este mateix dijous per tal d’atendre’ls durant les primeres hores i els primers dies. Així, tot i que l’arribada es preveu per a este dissabte, ja estan preparats els llits i els aliments necessaris per quan desembarquen en el port de València on els esperarà un ampli equip sociosanitari. L’organització ha sol·licitat una “radiografia” dels perfils més vulnerables, entre ells menors i embarassades, amb l’objectiu de preparar un dispositiu ajustat al màxim a les necessitats reals de les persones refugiades.

Pel que fa a l’acollida temporal, que serà la següent fase, la delegació del CEAR a Sueca ampliarà en 10 places el seu servei, que podran ocupar les persones refugiades de l’Aquarius després d’inscriure’s al sistema d’acollida ordinari.

També l’Ajuntament de Sueca va avançar-se el passat dimarts amb una crida a la ciutadania, a través dels seus perfils oficials en xarxes socials, per conéixer la seua disponibilitat i predisposició en cas de necessitar ampliar els recursos. Des d’aleshores, el consistori ha rebut un allau de mostres de solidaritat i oferiments diversos per col·laborar i ajudar en la causa. Entre estos, moltes famílies s’han oferit per acollir a les seues llars els menors que viatgen sense acompanyants.

El consistori convocarà les persones i famílies interessades, pròximament, a una reunió per explicar-los com avança la situació, les necessitats reals després de la primera acollida i informar-los, alhora, del procés de formació i preparació que s’ha de complir per poder incorporar-se al registre del programa d’acolliment familiar de la Generalitat Valenciana. Amb això, el municipi preveu ampliar considerablement la borsa de famílies acollidores.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha agraït la resposta solidària dels veïns de Sueca. “Estem fent el que hem de fer, posar la humanitat, la seguretat i la protecció de les persones sempre per davant de qualsevol altre interés” ha apuntat Tamarit, qui ha insistit en el fet d’adreçar-se sempre als canals oficials habilitats per la Generalitat Valenciana, descartant qualsevol altra crida particular que no provinga de les institucions valencianes. La màxima autoritat local ha volgut traslladar també un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, tot apel·lant a la coordinació i la dimensió del protocol d’acollida.

Des del departament municipal d’Acció Social es canalitzaran totes les sol·licituds arribades a l’Ajuntament en els darrers dies, en resposta a esta crida humanitària, als canals oficials que s’han habilitat des de la Generalitat Valenciana. A partir d’ara, les persones, famílies, entitats, col·lectius o empreses que vulguen oferir la seua aportació hauran d’adreçar-se directament al telèfon (+34) 96 342 80 99 o a l’adreça de correu electrònic aquarius@112cv.gva.es