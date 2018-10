Sueca se’n puja als vehicles elèctrics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament impulsa un pla per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat

L’Ajuntament de Sueca engega, en este 2018, un pla per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat. En la primera fase, l’empresa encarregada del servei de recollida del fem i neteja viària, SAV (Agricultores de la Vega de Valencia S.A.), ha incorporat esta setmana un vehicle elèctric model Renault Twizy a la seua flota, com a millora pròpia del contracte i, paral·lelament, el consistori ha previst també, pròximament, la compra d’altres dos vehicles elèctrics, un mixt tipus furgoneta i altre turisme, que s’incorporaran al parc de vehicles municipal.

La mesura s’emmarca en un conjunt d’accions que el consistori ha previst emprendre al llarg d’este exercici per tal d’afavorir la mobilitat sostenible i en benefici de la convivència urbana. El vehicle elèctric és una de les millors alternatives per substituir els vehicles de combustió interna pels múltiples beneficis que suposa com ara la reducció d’emissions, la conseqüent millora de la qualitat de l’aire o l’estalvi en el consum i el manteniment, entre d’altres.

En una segona fase, el consistori estudia també la instal·lació de fotolineres o punts de recàrrega públics i gratuïts als carrers de Sueca, una acció que es portarà a terme en els pròxims mesos. Alhora, l’Ajuntament treballa en la redacció de diferents incentius que s’emmarcaran també en l’estratègia.

El Twizy adquirit per l’empresa de neteja viària és un model funcional i versàtil, reduït i biplaça que es destinarà a la supervisió dels passejos, zona marítima, parcs i altres zones d’accessibilitat limitada. Es tracta d’un vehicle amb motor totalment elèctric i amb una autonomia d’uns 100 quilòmetres.

Nou punt de reciclatge

Sueca tracta d’afavorir, des de diferents fronts, la consciència ambiental entre la seua ciutadania. Així, són múltiples les iniciatives que es desenvolupen simultàniament al municipi com ara campanyes de conscienciació i tallers amb diferents públics per tal de fomentar hàbits i conductes responsables entre els veïns de la localitat, enfocats molt especialment al tema del reciclatge i la separació correcta dels residus.

En este sentit, la nova empresa encarregada del servei de recollida del fem i neteja viària continua treballant en la instal·lació del nou equipament que s’incorpora progressivament, des de l’inici de la seua activitat a Sueca. Es tracta de posar a la disposició de la ciutadania tots els mitjans per a la correcta gestió dels residus.

A partir d’este dimarts, 23 d’octubre, l’empresa adjudicatària del servei retirarà els contenidors del carrer de la Peanya, on s’ha detectat que dificultaven l’entrada i eixida de vehicles al garatge comunitari i, en compensació, instal·larà un nou punt de reciclatge millor dotat a escassos metres, concretament a la travessera dels Franciscans. Els contenidors retirats, de 1000 litres, se substituiran al nou punt per contenidors nous de 3.200 litres i càrrega lateral. El canvi respon a la necessitat d’augmentar la capacitat dels contenidors de recollida selectiva en una ubicació en què s’ha comprovat esta era insuficient per al volum de deixalles registrat.