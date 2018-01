Sueca s’obri al món des de Fitur

Connect on Linked in

Sueca, 16/01/2018.Sueca tornarà a participar a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebrarà a Madrid des de demà, dia 17, fins al 21 de gener. Enguany, en la 38ª edició, la capital de la Ribera Baixa mostrarà de nou tots els seus atractius turístics en un dels aparadors més importants, tant a nivell nacional com internacional.

El municipi estarà ubicat al pavelló 7, com l’any anterior, emmarcada en l’oferta del Patronat de Turisme de la Diputació de València,València Turisme, junt amb altres localitats i en l’espai reservat per a turisme de sol i platja. Com és habitual, s’oferirà al visitant marxandatge de les seues activitats turístiques i també es mostraran i regalaran imans i fullets de la Mostra Internacional de Mim, a més de la guia turística de la ciutat que disposa de tota la informació indispensable.

En esta cita s’aprofitarà l’ocasió per presentar davant els mitjans de comunicació un vídeo promocional de Sueca com a ciutat turística, on es condensen tots els recursos amb els que compta el municipi. No faltarà tampoc la cuina en directe, una showcooking per tal de promocionar el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que enguany se celebrarà el 16 de setembre, i on els visitants podran observar en directe com es realitza una autèntica paella valenciana, conéixer la recepta original i degustar una ració del plat més famós de la gastronomia típica valenciana. En este context, també tenen previst presentar el calendari de les diferents semifinals internacionals que tenen lloc arreu del món.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, encapçalarà la comitiva de representants institucionals de l’Ajuntament de Sueca. L’acompanyaran el regidor de Turisme, Xavier Masó i també el regidor responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Vicent Baldoví.

Fitur enceta el calendari de fires de turisme. La nova edició arranca amb les millors expectatives i esperant tornar a batre rècords de participació. L’anterior convocatòria va reunir a 9.893 empreses expositores procedents de 165 països diferents. La mostra va atraure a 244.972 visitants, dels quals 135.838 eren professionals. A més, el numero de professionals internacionals va créixer un 18’8% respecte a l’edició de 2016.