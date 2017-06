Sueca torna a la Fira de les Comarques

La capital de la Ribera Baixa participa este cap de setmana en la IV edició de la Fira de les Comarques a València

Sueca, 23/06/2017.Al llarg de tot este cap de setmana, Sueca estarà present a la IV edició de la Fira de les Comarques ubicada a la Plaça de Bous de València, una iniciativa organitzada pel Patronat Provincial de Turisme de València, València Turisme, amb l’objectiu de promocionar la riquesa i els tresors del patrimoni de les comarques valencianes.

La darrera edició, que es va celebrar al maig de 2016, va estar tot un èxit de participació i assistència. Molts dels visitants s’interessaren per les propostes turístiques de la localitat, tant fou així, que l’estand va aconseguir esgotar les existències de tot material promocional amb què comptava.

En esta nova cita, Sueca promocionarà i informarà dels seus principals reclams turístics com ara el turisme de sol i platja, el turisme actiu, el gastronòmic i també l’oferta cultural, en la qual s’emmarca, entre d’altres propostes, la Ruta del Modernisme i el nou Museu Joan Fuster dedicat a l’obra i la figura de l’intel·lectual de Sueca. La capital de la Ribera Baixa estarà present també, reivindicant-se sempre com “la terra de l’arròs” per excel·lència, atès que l’arròs és protagonista de la seua gastronomia local, del seu paisatge i també, per descomptat, del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca que sempre ocupa un lloc privilegiat a la carta de presentació de la capital riberenca, un certamen que arriba enguany a la seua 57a edició. Per tal d’acostar el visitant a l’experiència, l’Ajuntament portarà a la fira per al delecte de tots els visitants, un trosset de Sueca, així hi haurà una bona mostra de dos dels productes que més han ajudat a exportar a nivell internacional el municipi: la paella valenciana i la Mostra Internacional de Mim de Sueca.

A partir de les 11:30 hores la Mostra Internacional de MIM, que este any celebra la seua 28a edició, oferirà un tastet del festival amb l’actuació en directe de TAM TAM, un espectacle itinerant amb xanques i percussió a càrrec de Maduixa Creacions. El recorregut s’iniciarà als voltants de la Plaça de Bous i finalitzarà davant l’escenari on es presentarà el vídeo promocional del festival.

I el Restaurant El Rebost serà l’encarregat de representar Sueca al showcooking, perquè tots els assistents puguen observar i aprendre com es realitza una paella típica valenciana amb els ingredients tradicionals. El xou culinari serà dissabte, a partir de les 13:00 hores.

El titular de Turisme de l’Ajuntament de Sueca, Xavier Masó, ha assenyalat que “esta fira és una gran oportunitat per donar a conéixer la Sueca turística a un públic més pròxim, a diferència de la Fitur, la B-Travel de Barcelona o la Fira Expovaciones de Bilbao, on s’aprofita la presència de Sueca per promocionar el municipi entre altres perfils de turistes. Ens fa especial il·lusió tornar-hi, perquè és la primera edició que acudim amb la nova imatge de Sueca Turisme”.

En total hi haurà 43 casetes que es distribuiran per comarques en 14 grans espais. L’accés a la fira serà debades i la inauguració serà este mateix divendres, 23 de juny, a les 19 hores.

Com a novetat respecte a l’anterior edició, enguany el públic podrà realitzar activitats nàutiques, com paddle surf, en una gran piscina instal·lada en l’arena, així com diverses propostes d’escalada en un rocòdrom i fins i tot visites virtuals als principals recursos patrimonials amb l’ajuda de dispositius òptics de realitat augmentada. I hi haurà també ludoteca per als més menuts.