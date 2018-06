Sumacàrcer distingeix als seus veïns més il·lustres amb els II Premis Palmera

Connect on Linked in

La localitat reconeix a les persones i col·lectius que, amb el seu treball, esforç i dedicació, han destacat en diferents àmbits i han contribuït a expandir la imatge del municipi

A partir de les 21,00 hores d’aquest dissabte, en la Plaça de l’Ajuntament, es lliuraran cinc guardons en una nit màgica per a la que ja hi ha més de 200 inscrits.

Sumacàrcer, 12 de juny de 2018.– Sumacàrcer condecorarà aquest dissabte a partir de les 21,00 hores en la Plaça de l’Ajuntament a aquelles persones i organitzacions que, amb el seu treball, esforç i dedicació, han destacat en diferents àmbits i han contribuït a reforçar la imatge de la localitat de la Vall del Xúquer, amb el lliurament dels “II Premis Palmera”. La gala, que enguany celebra la seua segona edició, estarà presentada per les actrius Lola Moltó i Carmen Juan i els homenatges estaran precedits d’un sopar amenitzat pel grup Bitter Jass Quartet.

En aquest certamen, es premiaran a cinc veïns i col·lectius destacats en el món de l’educació, la cultura i la defensa amb un llorer dissenyat per l’artista plàstic Aureli Domènech, que evoca a la desapareguda palmera, símbol d’unió i imatge representativa de la població. Entre els protagonistes de la nit està l’enginyer Carlos Ferrando, qui serà reconegut en la categoria d’Innovació. El CEO de Closca ha rebut multitud de medalles per crear un casc ciclista que ha renovat el món urbà i ara afronta un nou repte amb la invenció d’una botella que busca revolucionar el consum d’aigua embotellada amb l’eliminació del plàstic. En el camp de la Convivència, l’Ajuntament de Sumacàrcer distingirà a tots els organismes i persones que van ajudar a combatre l’incendi forestal de 2016 que va arrasar amb 1.500 hectàrees en la Canal i la Ribera. Més de 600 efectius dividits entre bombers, brigades forestals, Unitat Militar d’Emergències (UME), Policia Local i Protecció Civil, que estaran representats en la figura de José María Ángel Batalla, director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, encarregat d’arreplegar el premi.

En l’apartat de Medi ambient, destaca Roger Pons, actual president de Xúquer Viu, una plataforma que lluita des de fa més de deu anys per la recuperació del riu, professor jubilat que ha participat en nombroses conferències i taules redones sobre ecologia, membre fundador del Col·lectiu d’Ensenyança de la Ribera, amant de la natura, i gran defensor de la cultura i llengua valenciana. El guardó de Cultura anirà a parar a les mans de Vicent Pons, catedràtic en la facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, escriptor de més d’un centenar de publicacions entre monografies, capítols, articles en revistes… etc., director de l’arxiu i biblioteca de la Catedral de València, investigador i autor d’estudis sobre la història medieval de la població, reflectida en llibres com “El senyoriu de Sumacàrcer en la Baixa Edat Mitjana: de Mudèjars a Moriscs”. Finalment, en la categoria de Festes i Tradicions, pujaran a la palestra les comparses Bohamirs i Cristians per donar-li a la localitat un ambient singular amb la festa dels Moros i Cristians, que es va iniciar en els 80 i que, a dia d’avui, gràcies a la seua labor, compta amb centenars de participants.

Com a novetat, enguany han sigut els alumnes de sisè de l’Aulari de Sumacàrcer els encarregats d’anunciar els premiats a través d’uns vídeos que s’han difós en els canals oficials de l’ajuntament. “En els pobles xicotets també tenim gent molt gran. La prova està en què som conscients que són molts els que mereixen un reconeixement públic. Aquesta edició demostra la consolidació de la gala i la nostra intenció és continuar en aquesta línia per a poder donar les gràcies a tots i a totes els que, d’una manera o una altra, són mereixedors d’un Premi Palmera”, va explicar el Tinent d’Alcalde i edil de Cultura, David Pons.