Sumacàrcer ofereix 2.000 euros en ajudes per a l’adquisició de material escolar

La subvenció busca proporcionar assistència econòmica a les famílies per a garantir una educació de qualitat a tots els estudiants del municipi

El consistori segueix apostant un any més per l’educació de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes del municipi i per això continuarà facilitant l’adquisició de material escolar. La subvenció, que ascendeix a un total de 2.000 euros, ha sigut possible un any més gràcies a l’ajuda de la Conselleria d’Educació i s’enquadra dins del pla Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, engegat pel govern autonòmic. L’objectiu d’aquest programa és facilitar la compra de llibres de text i material curricular a les famílies que disposen de menors escolaritzats en centres públics, privats i concertats a la Comunitat Valenciana en els nivells educatius de primària, secundària i educació especial.

El total de la subvenció per a aquesta ajuda, que es podrà sol·licitar fins al pròxim 23 de novembre, ascendeix a 2.000 euros entre els beneficiaris amb un màxim de 25 € per alumne. No obstant això, en paraules de Txema Peláez, alcalde de Sumacàrcer, aquesta quantitat per estudiant pot ascendir en funció de les peticions que es reben.

Per a poder beneficiar-se d’aquesta ajuda s’han de complir dos requisits: estar empadronat en el terme municipal de Sumacàrcer i estar escolaritzat en Educació Primària i Educació Infantil de Segon Cicle de l’aulari de Sumacàrcer CRA Escoles del Xúquer. “Com cada any, Sumacàrcer fa tot el possible perquè cap xiquet o xiqueta de la localitat es quede sense material escolar. L’objectiu d’aquesta subvenció és garantir l’educació de qualitat en el municipi i al mateix temps, facilitar que la tornada a les aules siga el menys costosa possible per a les famílies”, ha assenyalat Peláez.