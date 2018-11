Sumacàrcer promociona l’envelliment actiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer, amb l’ajuda de l’obra Social La Caixa i el suport de diversos ajuntaments de la Ribera, promociona l’envelliment actiu i responsable a través de el ‘Projecte Activa’. Un programa que busca previndre l’aparició de malalties neurològiques entre les persones majors mitjançant la realització d’activitats setmanals guiades per professionals en la matèria.

En aquest tipus de sessions, els professionals ensenyen als veïns i veïnes a conèixer com funciona la seua ment i els exercicis que han d’aplicar diàriament. En aquest programa, també s’incideix en part física de la persona, treballant la coordinació i l’equilibri, els dos focus principals en les malalties neurodegeneratives. Finalment, es potencien les emocions més positives que generen sentiments agradables i enriquidors. David Pons, tinent d’alcalde de Sumacàrcer, ha valorat positivament l’adherència de la localitat al ‘Projecte Activa’. “Aquestes activitats són molt útils, ja que ens serveixen perquè el procés d’envelliment de la localitat no estiga renyit amb tindre una bona qualitat de vida. Oferir activitats als nostres veïns i alhora fomentar que la tercera edat puga gaudir d’una òptima vellesa és la nostra obligació i per això hem decidit seguir apostant per el programa”, va sentenciar.