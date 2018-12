Sumacàrcer reforça el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic amb l’aposta pels vehicles elèctrics

Connect on Linked in

Sumacàrcer segueix realitzant actuacions encaminades a lluitar contra el canvi climàtic, un dels problemes més importants a nivell global i gràcies a una subvenció per part de la Diputació de València substituirà l’actual vehicle utilitzat pels operaris municipals per un model elèctric. La iniciativa ha suposat una inversió per part del consistori de 20.000 euros. L’ajuntament, amb aquesta subvenció, aprofitarà per canviar la furgoneta que utilitzaven els operaris de la localitat, que havia quedat obsoleta, per una nova elèctrica.

En total, d’aquests 20.000 euros, 18.000 estan dirigits al vehicle i 2.000 per al punt de càrrega. L’equip de govern busca amb aquestes decisions intentar ajudar a pal·liar una de les majors preocupacions que existeixen actualment a la societat i al mateix temps conscienciar la població de que la instauració dels vehicles elèctrics a la llarga és beneficiosa per al medi ambient. Segons les últimes dades la substitució d’un turisme o una furgoneta lleugera pel model elèctric redueix fins a un 43,6% les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera.

El sector del transport és un dels responsables principals de l’emissió de CO2 a les comarques de València i s’estima que només en la província s’emeten més d’1,1 milions de tones de CO2. Aquesta xifra suposa que en total, cada habitant produeix 0,6 tones d’aquest gas d’efecte hivernacle. Txema Peláez, alcalde de la localitat, assenyala que l’objectiu de la iniciativa és el de promoure l’eficiència energètica en el municipi, ajudar a la transició cap al vehicle elèctric i donar exemple en la lluita contra el canvi climàtic. L’alcalde es mostra confiat i espera que la conscienciació que busca el consistori tinga efecte entre els seus habitants.