Sumacàrcer renova el seu casc urbà amb plans d’ocupació que lluiten contra la desocupació

L’Ajuntament de Sumacàrcer està realitzant un bon nombre de reformes en la localitat que ajuden a millorar la vida dels veïns i veïnes. Gràcies a l’acció dels treballadors municipals, en les últimes setmanes s’han realitzat labors de manteniment en el centre escolar i els jardins municipals, així com una neteja dels sistemes de calefacció de la zona educativa, de les fonts municipals, la via pública i els parcs. Així mateix, s’han dut a terme les obres de l’aula polivalent de l’escola.

El consistori de Txema Peláez també ha procedit a l’adequació de l’arbrat del casc urbà, la crema de restes agrícoles o la neteja de l’Avinguda de l’Oest, la Plaça de l’Era, la Plaça de Navarrés i la del País Valencià, a més de la reparació del sostre del garatge de “La Societat”. Per a millorar l’accés al cementeri s’ha adequat el camí que es va crear adjacent a la carretera i s’ha instal·lat una nova senyalització. D’igual manera, s’han pintat les baranes del camp de futbol.

Altres obres que s’han realitzat són el manteniment i la poda d’arbres en la zona recreativa, la neteja de l’interior de l’ajuntament, la instal·lació d’un estor en l’Auditori, la poda del jardí en la zona de les Casetes Roges i el canvi de la reixa en el garatge dels forestals. Tot açò no haguera sigut possible sense els plans d’ocupació que han generat més ocupació en el municipi. A través de la Diputació de València s’han contractat a quatre becaris i una persona durant tres mesos i 20 dies amb un pressupost total de 7.202 euros.

Amb el Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE) s’ha fet possible la contractació d’11 persones per a dos mesos amb una subvenció de 30.637 euros. Finalment, a través el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) s’ha procedit a la contractació de sis joves per a un any, tres aturats de llarga durada durant sis mesos, tres desocupats majors de 30 anys per a mig any i a més d’açò, es va estendre la pròrroga anual de l’ADL. Per a aquest pla, el pressupost és de 176.282 euros.