El Sumacàrcer s’enfrontarà a les llegendes del València CF per homenatjar a “Fransua”

Sumacàrcer, 23 de març de 2018.Sumacàrcer es prepara per a viure una cita esportiva històrica. El Camp Municipal El Portijol acollirà l’11 de maig un partit amistós entre el conjunt local i el València CF Legends, una formació che en la qual militen clàssics del futbol valencià com Fernando Giner, Juan Sánchez, Miguel Ángel Angulo, Robert Fernández, Miguel Ángel Ferrer “Mista”, Amadeo Carboni o Ricardo Arias.

La trobada servirà per a homenatjar a un futbolista clau en la localitat i un dels majors dinamitzadors del futbol tant a Sumacàrcer com en altres municipis de la comarca riberenca, Francisco Fernández Lidueña, més conegut en el municipi i en la comarca com “Fransua”. El exfutbolista (que va militar en clubs de Segona Divisió com Hospitalet, Gabà, Mataró, Fabra-Quart i Iberia) no es va separar de les rodalies del terreny de joc i després de completar una magnífica trajectòria, va dirigir a diversos equips però sobretot va ajudar a la formació de clubs.

L’organització, que treballa en col•laboració amb l’ajuntament, ha iniciat una important campanya per a atraure als afeccionats, establint una entrada de cinc euros que permet veure a “velles glòries” de la història che. El partit començarà a les 20 hores. Les entrades estan a la venda en comerços de Sellent, Sumacàrcer, Villanueva de Castellón, Bolbait, Gavarda, Quesa o Càrcer i l’aforament serà limitat.