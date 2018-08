Tala d’arbres a Alzira

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha talat un arbre de més de 65 anys.

Des de la regidoria de Gestió Urbanística, s’han donat les instruccions per a la tala d’un arbre de més de 65 anys, per tenir risc de caiguda per la seua inclinació.

En el mes de maig es va instal•lar per part de l’Empresa Baobab Vivers i Certhia Arboricultors un sensor d’inclinació en el mencionat arbre, realitzant-se un seguiment periòdic.

Després del seguiment que és realitza al Xop situat en la confluència dels Carrers Francisco Bono i Pare Castells, certs indicadors induïen a pensar en un possible risc de caiguda que podria afectar per la seua ubicació als veïns de la zona a més, de ser un lloc de pas i estada per la proximitat d’un establiment d’hostaleria i un institut

En el dia d’ahir es va detectar el senyal d’alerta respecte a què s’havia inclinat l’arbre, sense intervenir episodis extraordinaris de vent,y sense que el sensor haja tornat a la normalitat. Indicador que ha determinat que podia inclinar-se de manera contínua, i per tant, generant un risc per als ciutadans i per als béns immobles.

Sent que l’exemplar no es troba protegit per cap normativa, pel seu estat i ubicació, s’ha descartat un possible trasplantament, i per això, s’ha procedit a la tala urgent.