El Taller Municipal de Teatre de Sueca baixa el teló del curs 2017-2018

Vora 700 persones han passat pel CM Bernat i Baldoví per gaudir dels muntatges de final de curs dels grups del Taller Municipal

Sueca, 19/06/2018. El Taller Municipal de Teatre de Sueca ha tancat un nou exercici amb l’habitual mostra de fi de curs. Vora 700 persones han passat en els darrers dies pel Centre Municipal Bernat i Baldoví mentre han estat en cartell els muntatges preparats pels grups d’iniciació i avançat. Ambdós han tingut una gran acollida per part del públic, que s’ha mostrat impressionat del resultat, lluny d’amateurs del món de l’escena.

El grup avançat s’atrevia enguany amb una proposta arriscada, un “doblet” en castellà antic. Les obres escollides van ser El juez de los divorcios i El retablo de las maravillas, una comèdia i un entremésextrets de Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados de Miguel de Cervantes, un dels autors més destacats de la literatura espanyola.

El regidor de Cultura, Vicent Baldoví, ha estat un dels membres de l’elenc. “Cada any és un repte nou. És una magnífica manera d’endinsar-se i aprendre el fet escènic, cal remarcar que d’ací han eixit actors professionals. A més a més, és un mitjà perfecte per a l’entrenament personal, per a adquirir confiança en un mateix” ha assegurat Baldoví.

Vora vint alumnes han participat en el conjunt dels dos muntatges sota la direcció de Carles Royo, professor i director del Taller Municipal de Teatre.

Una setmana abans estrenava el grup d’iniciació. Declaració d’intencions ha estat el resultat del treball d’aprenentatge, investigació i creació teatral realitzat pels alumnes del grup que han portat a escena esquetxos escrits per ells mateixa.

Darrere del resultat, però, hi ha tot un curs de treball. Les classes comencen en octubre i finalitzen a juny, coincidint amb el curs escolar i amb una mitjana de dedicació de dos dies setmanals, tot i que segons s’acosta el final de curs, les hores d’assaig augmenten considerablement.