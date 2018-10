Tallers de curtmetratges, videojocs, improvisació teatral, ball i escape room en l’Agenda Jove de tardor de Paiporta

Print This Post

La Regidoria de Joventut anuncia la programació de l’Agenda Jove de tardor, el recull de propostes lúdiques i d’oci de l’Ajuntament de Paiporta per als pròxims mesos. En total són 11 tallers i activitats singulars i gratuïtes, adreçades a joves entre 12 i 30 anys, per a les que ja es pot formalitzar la inscripció al poliesportiu municipal.

Entre les propostes de l’Agenda Jove de Tardor destaquen tallers de creació de videojocs, el Club del Còmic, escape rooms, improvisació teatral, dansa, workshop de curtmetratrges, curs bàsic de primers auxilis i altre de certificat digital i aprofitament del móbil, així com tornejos de jocs com La Fallera Calavera i Alakazum. Totes aquestes activitats són gratuïtes i requereixen d’inscripció prèvia, que es pot formalitzar al poliesportiu municipal. Hi ha més informació en aquest enllaç.

L’Agenda Jove de tardor és la continuació de l’oferida a l’estiu, on els tallers i propostes, fruit del procés participatiu que es va realitzar per a posar en marxa el servei, tingueren una gran acollida entre la joventut del poble.