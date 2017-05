Tania Sáez ja coneix la seua Cort d’Honor

La Junta Local Fallera de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes nomena les noves sis components que acompanyaran a la Fallera Major de la ciutat

Sueca, 30/05/2017.Poc a poc les Falles de 2018 ja van prenent forma a la capital de la Ribera Baixa. La nova Fallera Major de Sueca, Tania Sáez, ja coneix a la que serà la seua Cort d’Honor en les pròximes festes falleres. L’elecció es va prendre en reunió ordinària en la qual comparegueren el president, Bernardo Garrigós i els membres de la Junta Local Fallera de Sueca.

Les afortunades que representaran a totes les falleres de Sueca són: Alba Guillem, presentada per la Falla Ronda País Valencià; Paula Nieves, presentada per l’associació de serveis i comerç “Arrima’t”; Gemma Machí, presentada per l’associació “Amics del Coet”; Claudia Talens, presentada per la societat Ateneu Musical; Cristina Balsera, presentada per la Falla Sucro; i Irene Alapont, presentada per la Falla Bernat Aliño. Tres de les candidates, Alba Guillem; Cristina Balsera i Irene Alapont, repeteixen experiència, atès que ja han estat membres en la Cort d’Honor de la Fallera Major de Sueca en anteriors exercicis.

Tot seguit a l’elecció, el nou president del col·lectiu faller va confirmar l’acord a totes les representants falleres per al pròxim exercici.

Este dilluns han participat totes juntes per primera vegada en el que ha sigut el seu primer acte oficial, la visita al Museu Faller de la ciutat.

Pròximament, es confirmaran també les dates de la proclamació i la presentació de la nova representant de la festa josefina de Sueca.