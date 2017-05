Tania Sáez López, Fallera Major de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes per al 2018

La festa fallera de Sueca ja coneix el nom de la seua màxima representant per a l’exercici 2017-2018. La Junta Local Fallera de Sueca ha començat a escriure, este dijous, la història de les pròximes Falles amb el nomenament de Tania Sáez Lopez com a Fallera Major de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes.

La jove suecana, de 32 anys, és fallera de la comissió El Portal, qui l’ha presentat per al càrrec. Amb una llarga trajectòria fallera, Tania va estar també la màxima representant de la seua comissió en les Falles de 2016.

Tania va conéixer la notícia de mans del mateix president de la Junta Local Fallera de Sueca, Bernardo Garrigós. El president i els membres de la Junta Local Fallera es van donar cita este dijous al Museu Faller, en presència de la màxima autoritat local, l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor de Festes, Pau Roselló i la regidora de Protocol, Isabel Jiménez, per nomenar a la jove en reunió de caràcter extraordinari.

No presentant-se cap altra candidata, es va acordar l’elecció de Tania i tot seguit, el nou president del col•lectiu faller va confirmar-li la notícia via telefònica. Garrigós, els membres de la Junta Local, les autoritats municipals i la Fallera Major de 2017, Maria Viñoles, es van desplaçar d’immediat al domicili de la jove per estar entre els primers en felicitar-la.

Tania va rebre la notícia entusiasmada i es va mostrar molt il•lusionada per l’any que té al davant. “Estic molt il•lusionada i em sent amb molta força per començar este any que m’espera. Tinc moltes ganes de viure la festa fallera que portem dins, des d’una altra perspectiva, em sent molt orgullosa i és un honor molt gran per mi representar a tota la població de Sueca, El Perelló i El Mareny de Barraquetes en les nostres Falles” va afirmar la nova Fallera Major visiblement emocionada.

La jove va celebrar el seu nomenament envoltada també d’amics, familiars i fallers de la seua comissió que acudiren per compartir un moment tan especial per a ella.

D’ací a uns dies, la Junta Local Fallera donarà a conéixer el nom de les integrants de la Cort d’Honor que acompanyarà a Tania durant les pròximes festes. Pròximament, es confirmaran també les dates de la proclamació i la presentació de la nova representant de la festa josefina de Sueca.