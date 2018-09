El Teatre el Musical i la Mutant estrenen temporada amb una programació equilibrada i accessible a tota la ciutadania

Connect on Linked in

L’Ajuntament gestiona per primera volta dos sales escèniques a la ciutat

Els teatres de gestió directa de l’Ajuntament de València han presentat hui la seua oferta per als mesos d’octubre fins al gener, que inclou teatre, música, dansa, circ i performance de la mà de companyies internacionals, nacionals i locals. La regidora d’Acció Cultural, María Oliver, acompanyada d’Olga Álvarez, coordinadora artística de les sales, ha donat a conéixer la programació del Teatre El Musical (TEM) i la Mutant per a la primera part de la temporada 2018-2019, que ha qualificat d’«equilibrada» i «accessible a tota la ciutadania».

El Teatre El Musical (TEM) complix tres anys des de la reobertura amb gestió municipal i ho celebrarà el 10 de novembre amb una festa en què actuaran la cantant i instrumentista gallega Mercedes Peón i la compositora de música electrònica i DJ Cora Novoa. María Oliver ha recordat que la sala del Cabanyal forma part, des d’enguany, de la Xarxa Estatal d’Espais Escènics Públics i l’ha definida com «un referent cultural en l’àmbit del barri, en l’àmbit de la ciutat de València i fins i tot en l’àmbit estatal» i com «una eina de cohesió social».

«Este model de gestió directa està complint els seus objectius», ha assenyalat la regidora. «Des de la vocació de servici públic es fomenta la cultura comunitària i s’aposta per nous llenguatges escènics de qualitat. Es dóna suport a l’escena local i es posa en valor l’entorn multicultural del districte dels Poblats Marítims. Volem que les arts escèniques siguen accessibles per a la gent».

Amb el lema “3 anys alimentant el barri”, l’espai arrancarà la nova temporada el 20 d’octubre, amb teatre de carrer gratuït i obert a tots els públics. Continuarà amb una «programació equilibrada», que reunix propostes més clàssiques, com el treball de l’actor Héctor Alterio en l’obra “Como hace 3.000 años” o el del dramaturg Juan Mayorga en “El Mago”, i projectes escènics de caràcter internacional, com el concert d’Asian Dub Foundation, que posarà música en directe a la mítica pel·lícula “La Haine”, de Mathieu Kassovitz.

A més, la sala de la plaça del Rosari acollirà diverses propostes valencianes. Entre elles, l’estrena absoluta de “La piedra de la locura”, de la companyia Hongaresa Teatre; el projecte “A QUELAR!”, d’Extremus Danza o la nova edició del València Dancing Forward, per a la promoció i difusió del ball. La música estarà igualment present en el TEM amb les actuacions del cantautor nord-americà Damien Jurado o l’artista sevillà Falete, qui prepara un concert especial per al Musical. A açò cal afegir la continuació de FORMATEM, amb tallers de teatre, dansa, circ i art d’acció tant per a xiquets i xiquetes com per a adults.

ESPAI ESCÈNIC LA MUTANT

Per la Mutant, situada al centre d’innovació Las Naves, han passat uns 3.000 espectadors des que va començar a ser gestionada a l’abril pel Servei d’Acció Cultural. Oliver ha anunciat que abans de finalitzar l’any es traurà a concurs un lloc de treball de programador/a per a este espai escènic. En relació a la sala del Grau, l’edila també ha explicat que «és la primera programació que afronta de manera completa» i «pretén innovar més per la mateixa configuració de l’espai i el lloc on es troba».

La Mutant iniciarà la temporada el pròxim 7 d’octubre. Comptarà amb la presència de figures com ara Ivo Dimchev, Rodrigo García o Xavier Le Roy i col·laborarà en festivals urbans com ara el MUV, Trueno Rayo Fest, Russafa Escènica o el certamen coreogràfic Bucles.