Teatre, tallers, exposicions i xarrades per a celebrar el 25N, Dia Internacional Contra la Violència Masclista, a Paiporta

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha organitzat una sèrie d’activitats al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència Masclista. Teatre, tallers, exposicions i xarrades posaran en valor la importància de les dones al llarg de la història, i evidenciaran la necessitat d’una igualtat real entre homes i dones per a combatre el desequilibri entre gèneres a tots els nivells que provoca problemàtiques tan execrables com la violència masclista.

El lema de les activitats, enfocades a conscienciar sobre la necessitat de continuar lluitant per la igualtat, és ‘Paiporta diu no a les violències masclistes’. En la programació destaquen tallers, com el de ‘Teatre, dones i feminisme’, del dia 19, o ‘Ponte flamenca’, d’empoderament a través del flamenc, del dia 28. Ambdós són gratuïts i tindran lloc a l’espai Paiporta Conviu.

A més dels tallers, també se celebrarà al mateix lloc la xarrada ‘La parella en la criança’, corresponent a l’Escola de Famílies, de la Regidoria de Sanitat, el 21 de novembre a les 18.00 hores. La inscripció es pot realitzar en un formulari penjat a la pàgina web municipal, i hi haurà ludoteca coeducativa per tal de facilitar l’assistència de totes aquelles persones amb criatures al seu càrrec.

D’altra banda, a partir del 20 de novembre, l’Ajuntament de Paiporta acollirà l’exposició ‘Mestres del pinzell’, amb la col·laboració de Dones en Acció. Aquesta mostra recull algunes de les obres de les grans pintores de tots els temps, amb una primera part, del 20 de novembre al 20 de desembre, de la corrent realista, i una segona, del 20 de desembre al 30 de gener, amb treballs de l’època impressionista i postimpressionista.

A més, l’Ajuntament de Paiporta se suma a la convocatòria unitària de manifestació el mateix 25N a València, amb eixida a les 12.00 hores al Parterre, i celebrarà el seu propi acte central al dia següent, 26 de novembres, a l’esplanada de l’Ajuntament, a partir de les 12.00 hores, on també convoca a tota la ciutadania.

Les celebracions del Dia Internacional Contra la Violència Masclista comencen aquest dilluns, 19 de novembre, amb la instal·lació de la Carpa Violeta ‘Stop Masclisme’ al mercat municipal, on es donaran a conéixer les components del Consell de la Dona i totes les activitats que ha portat a terme recentment l’Ajuntament en favor de la igualtat entre homes i dones.

Per al regidor d’Igualtat de Paiporta, Guillem Montoro, les activitats pel 25N suposen “una clara postura de rebuig institucional front a la violència masclista”. Montoro ha assenyalat que, des de les administracions publiques “és important visibilitzar la desigualtat existent encara hui en dia entre homes i dones a la nostra societat per a conscienciar de tot el treball que encara està per fer per a eradicar la violència en totes les seues formes”, al temps que ha enfocat aquesta programació a “implicar a la ciutadania en aquesta lluita d’una manera coherent”.

El responsable d’Igualtat de l’Ajuntament ha afegit que “no podem seguir acceptant que les dones siguen sistemàticament assassinades pel fet de ser-ho, ni podem acceptar com a societat la impunitat absoluta de la que disfruten, en moltes ocasions, als maltractadors i assetjadors” i, en aquest sentit, ha subratllat la importància d’activitats com aquesta celebració del 25N, coordinada amb tota l’acció que porta endavant l’Ajuntament per a eradicar aquesta xacra social.