“El Telediari de l’alimentació” amb Juan Carlos Moltó Cortés, és la pròxima conferència que oferix UNISOCIETAT el dia 17 d’abril a Alzira

Alzira, 10 d’abril de 2018 – El programa Unisocietat presenta per al mes d’abril la conferència, a càrrec de Juan Carlos Moltó Cortés, “El telediari de l’alimentació” el dimarts 17 d’abril de 2018, a les 19:00 hores, en la Casa de la Cultura d’Alzira, com sempre la conferència estarà oberta a tot el públic en general.

El regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, vol destacar la importància de les conferències organitzades per la Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira: “Les conferències d’Unisocietat obrin camins amb un ventall de temes actuals, interessants i diversos que desperten no sols la curiositat, també ens ajuden a descobrir nous àmbits, sector desconeguts i tindre una visió més objectiva i profunda. Diuen que mai acabem d’aprendre, i d’aixó es tracta, que tinguem la motivació i curiositat suficients per continuar aprenent cada dia algo nou”.

Recordem que el programa Universitat i Societat és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Alzira amb la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, que oferix formació multidisciplinar bàsica a persones de 30 anys o més, residents al municipi i la comarca de la Ribera Alta, que tinguen inquietud per aprendre i motivació per la cultura.