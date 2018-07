Una tempesta de pedra causa greus danys en 11.000 hectàrees de cítrics i caqui en La Ribera amb unes pèrdues benvolgudes en 47 milions

Print This Post

AVA-ASAJA subratlla en una primera estimació que la pedra i el vent també han afectat al meló, el meló d’Alger, la tomaca i fins i tot a la fusta dels arbres

València, 2 de juliol de 2018. La intensa tempesta de pedra i vent que va irrompre ahir a la vesprada a la Comunitat Valenciana ha provocat danys d’extrema gravetat en els cultius de la comarca de la Ribera, fins al punt d’arrasar la totalitat de la collita en moltes explotacions de caqui, cítrics i altres produccions hortofrutícolas. Segons una primera estimació efectuada per l’Associació

Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), la superfície agrícola afectada pel temporal sobrepassa les 11.000 hectàrees, mentre que les pèrdues econòmiques ascendeixen a 47 milions d’euros.

La tempesta, que respon al fenomen de ciclogénesis, es va concentrar en una àmplia franja que va abastar, d’est a oest, els termes municipals de Tous, Massalavés, Alberic, Benimuslem, L’Alcúdia, Carlet, Benimodo, Guadassuar, Alzira, Algemesí, Benicull, Albalat de la Ribera i Sueca fins a arribar al mar. El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va remarcar que “va ser un temporal breu però molt fort que ha suposat un vertader desastre para milers d’agricultors valencians. Els danys han afectat fins i tot a la fusta dels arbres, i per açò demanem a la conselleria d’Agricultura que facilite, com més prompte millor, tractaments fungicides que permeten cicatritzar les ferides en la fusta i evitar així la introducció de fongs a l’interior de l’arbrat. A més, els perits de Agroseguro han d’actuar amb la màxima celeritat per a determinar la quantia de les

indemnitzacions”.

El caqui és el cultiu que s’ha portat la pitjor part quant al nivell d’afecció en el propi fruit. El nombre d’hectàrees damnificades aconsegueix les 3.500, moltes de les quals amb pèrdues del 100%. D’acord als càlculs de AVA-ASAJA, solament els efectes d’aquesta última tempesta desembocaran en una disminució del 15% de la pròxima collita valenciana de caqui que, sumada a la reducció del 10% que ja havien causat els capítols de gelades en els passats mesos de

febrer i març, es traduiran en una caiguda de, almenys, la quarta part de la producció de caqui valencià. Aquesta circumstància afectarà també de manera molt negativa a l’ocupació, ja que la recol·lecció del caqui constitueix una font de treball

important per a la comarca.

Respecte als cítrics, la superfície de mandarines i taronges afectades en major o menor mesura se situa entorn de les 7.000 hectàrees. Els graus d’afecció són molt variables i oscil·len entre el 20 i, en els casos més extrems, el 100% de la collita. No obstant açò, en aquests moments el fruit és d’una grandària encara reduïda i caldrà esperar a la seua evolució futura per a conèixer amb

exactitud l’abast dels danys, encara que en una primera visita a les parcel·les els tècnics sí constaten la presència de ferides en la pell, gran quantitat de fulles i fruits en el sòl, colps en la fusta i fins i tot arbres arrancats del sòl a causa de la

violència del vent.

El temporal amb el qual arranca juliol ha castigat altres produccions hortofrutícolas de la zona. Així, s’han vist durament afectades 350 hectàrees d’hortalisses i unes 100 hectàrees de fruiteres, sobretot meló, meló d’Alger, tomaques, alvocats i explotacions de préssec i nectarina que restaven per recol·lectar. Greus danys en la Finca Sinyent

A més, la tempesta s’ha encebat amb especial virulència en la Finca Sinyent d’assajos agraris de AVA-ASAJA. La força de l’aire i de la pedra no solament ha destrossat bona part dels cultius amb els quals l’organització agrària efectua les seues experiències, sinó que ha causat danys molt quantiosos en el patrimoni i infraestructures del centre investigador.Concretament, la coberta de protecció que coronava l’edifici referent del gòtic civil valencià, finançada en part per la Fundació Pere Compte, ha saltat per l’aire segant tots els arbres que ha trobat al seu pas. Així mateix, el vent ha arrancat malles i causat desperfectes en hivernacles.