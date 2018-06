Tercera edició del Campionat Femení de Pilota Valenciana a Sueca

Print This Post

Va de dona a Sueca

La capital riberenca acull la tercera edició del Campionat Femení de Pilota Valenciana

El CPV Oliva guanya el trofeu d’esta tercera edició del torneig

Sueca, 01/06/2018. Sueca ja va pel tercer Campionat Femení de Pilota. El torneig organitzat pel Club de Pilota Valenciana Xúquer amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, es va celebrar diumenge passat al carrer Vicent Baldoví. Enguany, però, com a novetat, la jornada es va iniciar a les instal·lacions de pilota de l’IES Joan Fuster de Sueca, que acull l’escola del club amfitrió.

Un total de trenta-tres pilotaires, repartides en dotze equips, competiren al llarg del dia en unes partides que foren molt igualades, farcides de colps impossibles i quinzes eterns. Fou un campionat de pilota amb majúscules carregat d’emoció, de suspens, d’alegria i de decepció, en el que participaren xiques d’Alcàsser, Algemesí, Tavernes de la Valldigna, Oliva, Sueca, Cullera, Guadassuar i Godelleta.

Després de jugar-se les partides del matí, el casal de la falla Via del Materal va reunir a les participants al voltant d’una paella per agafar forces de cara a la vesprada.

La primera semifinal va enfrontar a les representants locals de l’equip A del Club Pilota Valenciana Xúquer, Ivet Romeu i Claudia Peiró, contra l’equip anomenat Les Rubies, format per Núria Moscardó, Irene Albero i Emilia Bonet, totes elles de Cullera i que entrenen amb el club de Favara. El triomf va ser per a les primeres.

Mentrestant, la segona semifinal la disputaren el Club Pilota Valenciana Oliva amb Jimena Milazzo i Miranda Ruano contra el Club Pilota Valenciana Godelleta format per Palmira Rosell, Lucia Moya i Eva Maria Cano, amb victòria per a les d’Oliva.

Per tant, la gran final absoluta va enfrontar l’equip A del Club Pilota Valenciana Xúquer i al Club Pilota Valenciana Oliva. Les jugadores oferiren una partida molt igualada a l’inici tot i que a mesura que avançava les d’Oliva demostraren la seua millor tècnica i domini de la situació. Al remat, les d’Oliva s’endugueren el trofeu de campiones. L’equip de Godelleta va ser tercer i Les Rubies, de Cullera, quart.

Des de l’organització apunten que l’objectiu d’este torneig és clar, “es tradueix en l’aposta per una pilota igualitària, democràtica, amb més sororitat i agermanament”. Al seu torn, el regidor d’Esports, Vicent Baldoví, ha volgut agrair també la col·laboració de l’institut en esta iniciativa i alhora ha fet palés el seu reconeixement al club local per tots els esforços que emprén per afavorir la presència de la pilota als nostres carrers.