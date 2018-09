La tercera edició del festival de narració oral Paiporta Món de Contes tindrà Camerun com a país convidat

Connect on Linked in

Boniface Ofogo representarà la cultura africana en un esdeveniment consolidat que se celebrarà del 19 al 27 d’octubre

El pròxim 19 d’octubre comença el festival de narració oral Paiporta Món de Contes. L’esdeveniment arriba a la seua tercera edició consolidat com un referent a escala nacional. El narrador camerunés Boniface Ofogo serà una de les principals atraccions de la trobada, que compta amb 10 contadors i contadores d’històries més en convocatòries per a totes les edats, i també amb sessions concertades per a escoles i insttuts. Paiporta Món de Contes tindrà sessions per a tots els públics, des dels 0 anys, a multitud de localitzacions en tot el nucli urbà.

El festival va sorgir ara fa tres anys amb la finalitat de tornar-li el valor perdut a la paraula parlada, font de transmissió cultural primària, i primera ferramenta de qualsevol ésser humà per a sentir, contar i contar-se. Lluny de ser un festival de contes exclusivament per a infants, Paiporta Món de Contes és una recuperació del valor de les històries contades, també en l’edat adulta, madura i adolescent i, lògicament, en la infància.

“Per a nosaltres era fonamental apostar per la transmissió oral com un punt de trobada i de compartir experiències i sabers. La transmissió d’històries de boca a orella, del cos del narrador o narradora als ulls de l’espectador o espectadora, és un esdeveniment màgic que enriqueix a les dos parts”, ha afirmat sobre el festival la regidora de Foment de les Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa Verdú.

“Estem molt satisfets del recorregut del festival, i hem rebut multitud de peticions de participació de narradores i narradors de tots els punts d’Espanya, el que demostra que hi havia una necessitat de donar eixida a aquest tipus de representacions que no sempre troben el lloc que mereixen, i que Paiporta s’ha convertit en tot un referent en aquest sentit”, ha afegit Verdú.

Les més de 30 sessions diferents del festival Paiporta Món de Contes, que està dirigit pel també narrador i actor, Susu Benítez, visitarà la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz, l’Espai Paiporta Conviu, l’Auditori Municipal, el Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA), el Museu de la Rajoleria, els carrers del Mercat Municipal i la resta de carrers del poble, així com els IES La Sénia i Andreu Alfaro, i el Col·legi La Inmaculada.

A més, amb motiu del festival, la Biblioteca també acollirà l’exposició de Pàmpol Teatre ‘Niñas valientes, mujeres fuertes’, per a la que també n’hi ha ha visites concertades amb els centres educatius paiportins.

Entre els narradors i narradores, a més del representant del país convidat, el camerunés Boniface Ofogo, també estaran Victoria Gullón, de Zamora, la companyia valenciana ‘Pa Toa la Vida’, la lleonesa Ana Griott, la companyia alacantina Pàmpol Teatre, Rosi Cózar, Esther Mayo, l’aragonés Oswaldo Pai o Paula Carbonell. També comptarà el festival Paiporta Món de Contes amb el gallec Quico Cadaval i Domingo Chinchilla.