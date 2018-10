La tercera Setmana de l’Arquitectura analitza la visió d’Algemesí com una suma d’arquitectures

Connect on Linked in

Els responsables explicaran els projectes municipals del nou pavelló, la sala multifuncional Jaume I, la biblioteca del barri del Raval i el programa de mobilitat amb bicicleta i com afectaran a la ciutat

La tercera edició de la Setmana de l’Arquitectura se centrarà en la visió de la ciutat com a una suma d’arquitectures. La primera de les activitats tindrà lloc el dimecres 17 d’octubre al Museu de la Festa, on es farà una conferència per inaugurar l’exposició dels treballs desenvolupats pels alumnes d’Urbanística de l’escola superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, que estarà durant mes exposada en Museu.

Les activitats es reprenen el divendres 19 d’octubre, a la sala de plens de l’Ajuntament, amb la conferència “Fent Ciutat”, una activitat a quatre bandes amb els redactors dels projectes del nou pavelló esportiu, de la reforma de la Sala Multifuncional Jaume I, de la Biblioteca Escolar Municipal al Barri del Raval i del programa de mobilitat amb bicicleta per la ciutat. El responsables explicaran els quatre projectes, la seua magnitud i previsions.

El dissabte 20 d’octubre tots els assistents podran descobrir com era l’Algemesí de principis de segle XX, a través d’una ruta per un conjunt de cases modernistes del carrer Muntanya per a veure com era la societat fa un segle, com construïen, vivien, s’associaven… L’eixida serà a les 11 del matí del Museu de la Festa.

I ja el diumenge 21, per a tancar, arriba el torn dels més menuts! els/les xiquets/tes d’entre 5 i 10 anys que podran recórrer la història de la construcció de la basílica de Sant Jaume, íntimament lligada a la història d’Algemesí. Una ruta teatralitzada els guiarà des de la Capella de la Troballa fins als secrets de l’edifici de la parròquia de Sant Jaume.

A més enguany s’ha incorporat un concurs de fotografia via l’Instagram de la Setmana de l’Arquitectura, per donar a conéixer l’arquitectura de la ciutat.