La tesi doctoral internacional defensada per l’almussafeny Joaquim Calvo Lerma rep la distinció excel·lent cum laude

Connect on Linked in

El jove ha centrat la seua investigació en un nou mètode d’ajust per a les teràpies seguides per pacients amb fibrosis quística

El treball, que va començar a gestar-se al juny de 2015, opta al premi extraordinari de la Universitat Politècnica de València

El científic coordina un projecte subvencionat pel programa europeu ‘Horitzó 2020’ que estudia qüestions relacionades amb aquesta malaltia

L’almussafeny Joaquín Calvo Lerma aconsegueix excel·lent cum laude en la defensa de la seua tesi doctoral. El científic, que lidera el projecte europeu ‘MyCyFAPP: My APP for Cystic Fibrosis self-management’, treballa en la investigació de nous mètodes que permeten ajustar les teràpies administrades a les persones afectades per la fibrosis quística, tema en el qual s’ha centrat durant el seu estudi, defensat amb èxit davant el tribunal avaluador el passat 20 de juliol. En la mateixa línia, Calvo-Lerma continua aprofundint en aquesta qüestió a través de ‘MyCyFAPP’, que compta amb una subvenció del programa ‘Horitzó 2020’ de la Unió Europea, i està a l’espera de saber si se li concedeix una beca de la Generalitat Valenciana.

La fibrosis quística és la malaltia en la qual s’ha centrat l’almussafeny Joaquim Calvo Lerma per a elaborar la seua tesi doctoral, una investigació que va rebre la distinció d’excel·lent cum laude en la seua defensa davant el tribunal avaluador el passat 20 de juliol. El científic, coordinador del projecte europeu ‘MyCyFAPP: My APP for Cystic Fibrosis self-management’, ha analitzat un nou mètode d’ajust per a la teràpia de substitució d’enzims suplementaris per a pacients amb fibrosis quística.

La recerca, que va començar al juny de 2015 i ha estat dirigida per les doctores Ana Andrés, de la Universitat Politècnica de València, i Carmen Ribes-Koninckx, de l’Hospital la Fe de la ciutat, ha explorat les propietats dels aliments sota condicions de digestió in vitro com a possibles determinants de la lipòlisis i, per tant, de la dosi del suplement enzimàtic.

Fins ara, no hi ha un mètode científicament vàlid per a ajustar la dosi en la teràpia de substitució enzimàtica, que és el tractament que s’utilitza en l’actualitat per a pal·liar la insuficiència pancreàtica en fibrosis quística, la qual cosa comporta una mala digestió i una mala absorció de nutrients i, eventualment, a un detriment de l’estat nutricional i del pronòstic de la malaltia. Per aquest motiu, l’almussafeny ha volgut buscar noves fórmules que milloren els tractaments administrats a les persones amb aquesta dolència.

“Quan estudiava Nutrició vaig aconseguir unes pràctiques en l’Hospital La Fe i durant l’estada atenia consultes de persones amb fibrosis quística. Allí vaig comprovar que hi havia manques en aquest àmbit i que no existien estudis sobre aquest tema, per la qual cosa vaig decidir seguir investigant”, explica Calvo-Lerma, qui es mostra molt content amb el resultat del seu treball i reconeix la sort que ha tingut en haver trobat a les professores que finalment es van convertir en les directores del seu doctorat.

El tribunal que va valorar la qualitat de la seua tesi va estar compost per la doctora Alessandra Bordoni de la Università di Bologna, la doctora Lucía Seguí Gil, de la Universitat Politècnica de València, i el doctor Gabriel Oliveira Fuster, de la Universitat de Màlaga.

Projecte europeu ‘MyCyFAPP’

Aquest treball s’emmarca dins del projecte ‘MyCyFAPP: My APP for Cystic Fibrosis self-management’ que dirigeix el propi científic, una iniciativa que va sorgir fa quatre anys i que va obtenir una subvenció del programa ‘Horitzó 2020’ de la Unió Europea, amb el qual es financen projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu.

Dels 250 projectes presentats a la convocatòria, només van ser aprovats quatre i ‘MyCyFAPP’ va ser el que va aconseguir una major puntuació en el procés de baremació de les propostes, aconseguint una subvenció de 5.087.503€. El pròxim mes de desembre conclourà la fase de desenvolupament d’aquest estudi i a partir d’aqueix moment l’equip disposarà de sis mesos per a processar i analitzar els resultats, els quals es troben en l’actualitat en procés de patent.

Paral·lelament, Calvo-Lerma es troba a l’espera de conèixer si se li concedeix una beca de la Generalitat Valenciana per a dur a terme un nou projecte doctoral amb el qual poder ampliar els resultats obtinguts fins ara, als quals ha donat difusió amb la publicació de cinc articles en revistes científiques del major factor d’impacte.