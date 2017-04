Que toque la dolçaina que ja comença la dansà

Per a la Trobada de Folklore de la Diputació de València s’han programat exhibicions i tallers didàctics sobre folklore valencià

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València, que encapçala el diputat Xavier Rius, llança una nova edició de la Trobada de Folklore, que farà arribar a cinc comarques valencianes prop d’un centenar de grups que treballen per rescatar i mantenir viu el folklore valencià.

La inauguració del programa serà el proper 25 d’abril al Conservatori de Música de València i el gruix d’activitats tindrà lloc del 28 al 30 d’abril en la capital i en dates posteriors en les diferents seus comarcals.

Per al desenvolupament d’aquest programa, la Diputació ha comptat amb totes les federacions implicades en les diferents expressions folklòriques del nostre territori. L’objectiu que s’aconsegueix amb aquesta participació és contemplar el més ampli ventall de la cultura tradicional, tant en música, com també en cant i danses.

La Federació de dolçainers i tabaleters, la Federació de pols i plectre, la Federació de Folklore Novella, el FECOCOVA, i la Federació Valenciana de Folklore tenen, per açò, un paper fonamental en aquesta iniciativa.

Més varietat i diversitat

La Diputació de València ha aconseguit que per a la present edició de la Trobada de Folklore participen més grups, oferisquen un repertori més ampli i arribar, a més, a la major quantitat d’espectadors possible.

L’any passat varen estar Gandia, Requena, Sagunt, Carcaixent i València les seus triades perquè els veïns i veïnes d’aquestes demarcacions i comarques pogueren gaudir de les actuacions i les activitats que s’oferien, sempre amb l’objectiu de promocionar la cultura valenciana.

Enguany, els municipis amfitrions de la Trobada seran Vallés, Bétera, Tavernes de la Valldigna, Corbera i la ciutat de València. Diferents emplaçaments per a donar major cobertura al programa. Fins i tot en la capital s’han seleccionat els barris d’Algirós, Benicalap i Patraix, per a així anar completant el llistat de districtes, després de que la passada edició acolliren diferents activitats les demarcacions del Parc de Capçalera, de l’Oest i d’Aiora

A més, el Centre Cultural La Beneficència acollirà nombroses activitats i el Conservatori de Música serà l’escenari, per primera vegada en aquest certamen, dels músics que desitgen portar el seu repertori al nivell professional que es comença a reconèixer, com és el cas del tabal i la dolçaina.

Tradicions d’actualitat

El folklore és part de la identitat dels pobles i en el cas de les comarques valencianes mostra un abundant i divers patrimoni que plasma les particularitats de cada zona i també els grans trets comuns que comparteixen.

Amb la Trobada de Folklore s’aconsegueix fomentar la tradició cultural expressada a través de manifestacions artístiques i populars. Són actes lliures i alegres, on participa la gent que vol veure actuar als seus veïns, amics o simplement passar una estona entretinguda en un ambient festiu.

Hui en dia està de moda la recuperació de la indumentària tradicional – els vestits de valencià i valenciana del segle XVIII, o altres– i és part de l’actualitat social i cultural valenciana, ja que té molts seguidors, al igual que la recuperació de cants i balls que veuen la llum molts anys després d’haver quedat quasi en l’oblit.

Així doncs, amb aquesta proposta de l’Àrea de Cultura de la Diputació, «s’aconsegueix mantenir el llegat dels nostres avantpassats per a cedir-ho amb les menors alteracions possibles a les generacions venidores», ha manifestat el diputat Xavier Rius, qui s’ha mostrat molt satisfet amb l’acceptació que està tenint el nou model de Trobada de Folklore.