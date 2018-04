Torna la primavera turística valenciana amb la Fira de les Comarques

Print This Post

Pilar Moncho informa al Consell Rector del Patronat de les novetats de l’esdeveniment turístic comarcal que se celebrarà en la Plaça de Bous de València del 20 al 22 d’abril

La Fira en la Plaça de Bous

03/04/2018.El Patronat de Turisme de València ultima els preparatius de la “Fira de les Comarques” que se celebrarà del 20 al 22 d’abril en la Plaça de Bous de València, segons ha manifestat Pilar Moncho en la reunió del Consell Rector celebrada aquest matí en el Saló de Reines de la Diputació de València.

Tal com ha explicat la màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació, “la primavera és l’època ideal per a organitzar i planificar els desplaçaments vacacionals i a València Turisme hem apostat per un model de fira que aferma l’estructura comarcal del nostre territori i dóna major protagonisme als productes turístics locals relacionats amb la gastronomia, el turisme actiu i la cultura”.

La Fira de les Comarques de València Turisme està destinada a la promoció turística de les comarques i als productes turístics valencians i comptarà amb la participació de 19 empreses, 47 ajuntaments, un consorci de municipis, una associació de municipis i 12 mancomunitats de les comarques de València.

Per a açò, el Patronat de Turisme instal·larà 43 casetes en l’esplanada de la Plaça de Bous de València, distribuïdes en 14 grans espais comarcals.

Vistiplau a les noves ajudes turístiques de 2018

D’un altre costat, el Consell Rector ha donat compte de les bases i convocatòria de subvencions a municipis i entitats sense ànim de lucre de 2018 que incorporen dues grans novetats, el requisit d’adhesió al Codi Ètic del Turisme per a tots els ajuntaments i associacions sol·licitants i el nou Tour d’Ofertes Turístiques (TOT) dirigit a les associacions de mares i pares d’escolars.

Les ajudes de 2018 es distribueixen en cinc programes –TOT, Producte Turístic, Inversions, Desestacionalització i el destinat a associacions sense ànim de lucre- que suposaran una injecció de 1.850.000 euros en el territori valencià.