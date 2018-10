L’IVAM torna a apostar enguany per la compra d’obres de dones, artistes locals i del Mediterrani

Connect on Linked in

El consell rector de l’IVAM, que presideix el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, ha aprovat l’adquisició d’un conjunt d’obres de 18 artistes, 10 dones i 8 homes, després del dictamen favorable previ del nou consell assessor.

Es mantenen, així, les línies per les quals aposta el museu valencià els últims anys: enriquir-ne la col·lecció tant amb el treball de dones artistes com amb les propostes d’artistes valencians i de les que procedeixen de països que banya el Mediterrani.

L’IVAM dedicarà enguany més de 700.000 euros del pressupost que té a la compra d’obres d’art. Entre les adquisicions hi ha pintures, fotografies, ‘collages’, vídeos, instal·lacions o joguets. Aquests últims ajuden a completar un aspecte de la col·lecció de l’IVAM que reivindica la importància de la infància i de les obres que, pels materials o la temàtica, tradicionalment s’han considerat menors.

Els artistes dels quals s’adquireix obra el 2018 són: Monika Buch (València, 1936); Ricardo Cotanda (l’Eliana, 1963); Valie Export (Àustria, 1940); Esther Ferrer (Sant Sebastià, 1937); Ángela García (València, 1944) José María Gorrís (València, 1937-1999), Federico Guzmán (Sevilla, 1964); Mona Hatoum (Beirut, el Líban, 1952); Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran Canaria, 1927-2018); Michel Journiac (París, 1935-1995) i Carmen Navarrete (València, 1963).

Així mateix, s’adquireixen obres d’Ángeles Marco (València, 1947-2008); Jesús Martínez Oliva (Múrcia, 1969); Annette Messager (Berck, França, 1943); Isabel Oliver (València, 1946); Humberto Rivas (Buenos Aires, 1937-Barcelona, 2009); Amparo Segarra (València, 1915-Madrid, 2007) i Darío Villalba (Sant Sebastià, 1939-Madrid 2018).

José Miguel G. Cortés ha subratllat que “estem molt contents que la compra d’obres d’enguany estiga avalada per un nou consell assessor que el formen persones de reconegut prestigi, que destaquen pel seu coneixement en diferents èpoques i matèries de l’art modern i contemporani”.

Amb la incorporació als fons d’obres de la libanesa Mona Hatoum, l’IVAM segueix amb l’objectiu d’obrir-se a la producció artística del Mediterrani. De nou, el museu reforça la presència de dones artistes en la seua col·lecció, algunes molt poc conegudes com la valenciana Amparo Segarra, o unes altres llorejades internacionalment com Annette Messager, que és, a més, Premi Julio González 2018.

S’aposta, així mateix, pels treballs crítics amb els estereotips de gènere com els que duen a terme artistes tan diversos com Carmen Navarrete, Isabel Oliver, Ángela García o Ricardo Cotanda i, al seu torn, per obres que fan referència a la identitat sexual com les de Juan Hidalgo o Michel Jouniac, del qual el museu no tenia cap obra en els fons.

D’una altra banda, artistes valencians o establits a València, com Jesús Martínez Oliva, cobreixen un buit que tenia la col·lecció respecte als creadors de tota una generació.

Junt amb les adquisicions, cal subratllar les donacions de 46 joguets de José María Gorrís (que completen els adquirits), l’obra ‘Sin título (Las 5 lobitas)’; ‘1986’, de Jacinta Gil (Benimàmet, 1917-València, 2014), una instal·lació d’Isabel Oliver de la sèrie “De profesión, sus labores”, 1972-1974; la instal·lació ‘Rock’n Roll 70’ (paper de paret), 2015, de Gillian Wearing, que completa una compra prèvia, i quatre dibuixos de Pepe Espaliú, de qui el museu va adquirir obra el 2017.