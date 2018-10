Torrent acollirà dissabte que ve 27 l’I Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Dissabte que ve, la Ciutat Esportiva de Torrent serà seu d’un esdeveniment molt especial, en el qual l’equip de projectes ‘Unlimited Wheels: impulsant el ciclisme adaptat’, acostarà el món del ciclisme adaptat a la societat. La integració serà l’objectiu principal d’aquesta jornada en la qual participaran esportistes d’elit i autoritats.

Després de guanyar a l’inici de l’any amb el seu projecte el Primer Premi Emprén Esport en la categoria Prescripció de l’Esforç, guardó atorgat per la Fundació Trinidad Alfonso, i organitzar al juliol la I Copa d’Espanya de Ciclisme Adaptat a la Comunitat Valenciana, única en un circuit d’alta velocitat com és el Ricardo Tormo de Xest, aquests quatre fantàstics posen la directa cap al seu últim esdeveniment de l’any: l’I Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat de la Comunitat Valenciana. Possible gràcies al suport de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, el Ajuntament de Torrent, la Fundació Esportiva Municipal de Torrent i els seus patrocinadors.

Ruth Aguilar, esportista paralímpica i líder del projecte, al costat de Cristina García, coordinadora de pedrera i gestora financera, Ànima Paula Aranda, responsable de comunicació i esdeveniments, i Mauro Xesteira com project manager, van decidir fa poc més d’un any donar forma a un projecte molt especial: Unlimited Wheels.

Amb l’objectiu de portar esdeveniments oficials a la Comunitat i fomentar el ciclisme adaptat en ‘la terreta’, finalitzen l’any amb un èxit rotund de participació en l’I Gran Premi de València, prova de la Copa d’Espanya celebrada el passat mes de juliol a Xest, i ara amb una altíssima participació en l’I Clinic de Ciclisme Adaptat de la Comunitat Valenciana que els va obligar a tancar inscripcions dies abans del que tenien previst.

La jornada del dissabte se celebrarà en la Ciutat Esportiva de Torrent, que serà testimoni d’aquesta primera edició de l’esdeveniment. Des de les 9.30 fins a les 14.00, es realitzaran diferents activitats lúdiques i educatives per a xiquets i adults. Comptaran amb la presència de grans esportistes del ciclisme, com Ricardo Tingues, actual campió del món en pista, Maurice Eckhard, el que també campió del món en la seua categoria, Josefa Benítez i Vicente Arzo, tots dos ciclistes paralímpics, Pablo Ivars i molts uns altres que ajudaran a transmetre els valors de l’esport adaptat als assistents.

A la vesprada, l’esdeveniment es tancarà amb una Jornada Tècnica en Ciclisme Adaptat organitzada per a estudiants i professionals del sector, en la qual els ponents parlaran de fisioteràpia, valoració, classificació, integració i dona. Donant així per tancat un any de dur treball que ha aconseguit posar el ciclisme adaptat en els titulars.