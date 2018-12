Torrent acull l’exposició de Playmobil més gran de la història a la Comunitat Valenciana

Print This Post

La Regidora de Cultura de Torrent Susi Ferrer ens ha parlat sobre les activitats de nadal.

Han preparat un programa transversal, en educació, festes, cultura, comerç. Com sempre van a muntar la carpa de nadal junt a la torre de Torrent, que tindrà diverses activitats al llarg dels dies que estarà exposada des de el dia 21. Les activitats ja han començat amb èxit.

Un encés de llum espectacular on ens esperen per a què ho gaudim tots junt a ells.

El dia 13 tenen la inauguració de Play Mòbil fins el 13 de gener. Després tenen…

A més d’altres activitats com per exemple cinema per a totes les edats.