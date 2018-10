Torrent celebra el I clínic inclusiu

Print This Post

L’event ha tingut una gran acollida

Torrent ha celebrat este cap de setmana el primer event esportiu de ciclisme inclusiu per a persones amb diversitat funcional. L’event ha buscat com a objectiu la integració esportiva d’adults i xiquets amb diversitats funcionals a més de donar a coneixer, formar e informar al voltant d’esports adaptats.

Durant tot el dia tan adults com xiquets han pogut conèixer de primera mà els esports adaptats tant de forma general com de forma més tècnica.

Amb estes activitats s’ha buscat a més donar sensibilitat als més menuts.

Al I clínic inclusiu hem pogut trobar 7 tipus de bicicletes adaptades per a distintes disfuncionalitats i a més, s’ha comptat amb la presència d’esportistes d’èlit.

el primer event esportiu de ciclisme inclusiu per a persones amb diversitat funcional ha tingut un gran èxit d’inscrits que han pogut vore de primera mà com la diversitat funcional no és cap obstacle.