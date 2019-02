Torrent celebra el tradicional Cant de l’Estoreta

Connect on Linked in

El Antic Mercat acull la gala de lliurament del XXII Premi d’Investigació Horta

Els xiquets i xiquetes són els protagonistes de l’agenda d’activitats d’aquesta finalitat de setmana, on destaca el Cant de l’Estoreta; un dels actes fallers més tradicionals, i que celebra la comissió Plaça Sant Roc. Aquest esdeveniment congrega cada any a un ampli públic, que no vol perdre’s la posada en escena de típiques escenes valencianes, interpretades pels fallers i falleres infantils. La jornada té lloc aquest diumenge en la plaça Sant Roc, donant el tret d’eixida a les 9 h amb un esmorzar, i a les 10 h començarà l’acte.

Les activitats per als més xicotets i xicotetes continuen amb la programació del Centre Ambiental El Vedat i el Hort de Trénor. A través de jocs i des d’un punt de vista científic, rigorós i divertit, els xiquets i xiquetes aprendran i coneixeran l’apassionant món dels dinosaures.

En el Centre Ambiental El Vedat el dissabte i diumenge a partir de les 11 h.

Per part seua, el Hort de Trénor ofereix l’oportunitat de conéixer tots els misteris que envolten als escarabats. Mitjançant diferents històries i curiositats, el públic infantil descobrirà el món d’aquests insectes i quina funció tenen en l’ecosistema. El diumenge a les 11 h

Música

Els amants de la música poden gaudir aquest cap de setmana d’un meravellós concert, oferit per la Unió Musical de Torrent, més concretament per l’orquestra d’iniciació. El divendres a les 20 h a la Casa Museu de Setmana Santa.

Premis IDECO

El Antic Mercat es converteix el divendres de 19.30 h en l’escenari de la gala de lliurament del XXII Premi d’Investigació Horta Sud, l’IV Premi Carmen Valero i el Quico Moret. A més es presentarà el llibre El grup femení de la Residència d’Estudiants de Madrid en temps de guerra: l’Hort dels Palmes de Picanya (1936 – 1939), de Wilson Ferrús, editat enguany i que és fruit del XXI Premi d’Investigació.

Activitats esportives

El Club Handbol Torrent organitza el dissabte a les 18.30 h l’acte de presentació de l’equip. En companyia de familiars, amics i tota l’afició, el club organitza aquest esdeveniment tan esperat en el pavelló Anabel Medina.

Setmana Santa

La germanor Ecce-Homo celebrarà una missa i processó per a presentar el seu pas nou. El diumenge a les 11.30 h en la parròquia Sant Lluís Bertrán es realitzarà aquesta missa, on serà beneït el pas i, posteriorment, es farà una processó i trasllat.

Moda

El Centre Comercial Les Amèriques acull aquest cap de setmana una passarel·la de moda amb les últimes tendències en el sector de les noces. Els torrentinos i torrentinas que estiguen planificant el dia tan esperat, podran conéixer les novetats i nous estils el diumenge a partir de les 12.30 h.