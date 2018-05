Torrent ha acollit la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Hi ha participat al voltant de 30.000 persones

Torrent ha acollit la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià. Una festa pel valencià en la que han participat al voltant de 30.000 persones.

L’alcalde de la ciutat destacava l’organització d’aquest gran esdeveniment després de molts mesos de preparació.

Milers de xiquets i xiquetes ompliren els carrers d’aquest municipi de l’Horta on anaren desfilant dues cercaviles formades per més de 90 escoles de 19 municipis de l’Horta Sud.

A més, els assistents pogueren gaudir dels més de 120 tallers preparats per a l’ocasió i disposats en l’avinguda del Vedat.

A aquesta cita tampoc va faltar la vicepresidenta de la Diputació de València, qui felicitava a l’organització i als centres educatius per l’èxit de la trobada.

Els responsables de la trobada aprofitaren per a anunciar la localitat que acollirà la pròxima trobada en l’Horta Sud. Així, l’any vinent la festa pel valencià es celebrarà a Aldaia.