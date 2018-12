Torrent posa en marxa un dispositiu especial per a les pròximes festes, emmarcat dins del pla ‘comerç segur’

Connect on Linked in

La Policia posa en marxa la campanya ‘comerç segur ‘

De cara a les dates nadalenques i amb la finalitat de prevenir fets delictius, la Policia Nacional, juntament amb la col·laboració de Policia Local de Torrent, ha confeccionat un dispositiu especial per a aquestes dates

Torrent engega un dispositiu especial per a les pròximes festes, emmarcat dins del pla ‘comercie segur’, amb l’objectiu de millorar la prevenció de fets delictius i la seguretat de comerciants i clients. Es tracta d’un desplegament específic, confeccionat per Policia Nacional amb la col·laboració de Policia Local de Torrent, per a garantir la seguretat ciutadana.

Aquest dispositiu s’activa en zones de major activitat comercial, mercats ambulants i zones d’oci i diversió. El desplegament especial reforçarà la presència d’efectius diàriament en les franges de major activitat comercial i afluència de públic, fomentant les patrulles policials tant d’uniforme com de paisà.

Per la seua banda, la Policia Local de Torrent en determinats actes, com la cavalcada de Reyes, que exigeixen de tots els seus efectius, s’articularà a més un dispositiu específic per a prevenir zones com el Vedat i el Polígon industrial.

En aquest sentit, s’intensifica la col·laboració amb el personal de Seguretat Privada que presta servei en els llocs i zones d’interès, acordant els procediments operatius que procedisquen en cada cas.