Tot a punt per inaugurar la temporada estival a Sueca

Sueca, 16/06/2017.Este cap de setmana, Sueca encetarà oficialment la temporada d’estiu a les seues platges. L’Ajuntament de Sueca multiplica, en les últimes setmanes, els seus esforços per tal de tenir tot a punt per acollir els estiuejants i oferir-los la millor experiència.

L’equip de salvament i socorrisme s’incorporarà este mateix dissabte, 17 de juny, mentre que els peons d’oficis múltiples han començat ja, setmanes enrere, els treballs de condicionament de les platges per poder tenir tot a punt per donar la benvinguda a l’estiu.

En total, el consistori suecà comptarà amb 24 efectius, pel que fa a l’equip de salvament i socorrisme, que comprendrà les categories de socorristes, socorristes-patrons d’embarcació, auxiliars de clínica i DUE. Com el darrer any, enguany també hi haurà dos coordinadors per a l’equip de socorrisme, tot amb l’objectiu que hi haja sempre una persona encarregada d’estes funcions que puga cobrir l’altra en la jornada de descans. També es mantindrà l’horari fixat els darrers anys, així el servei de socorrisme funcionarà des de les 11:00 hores i fins les 18:00 hores, entre setmana, i fins les 19:00 hores en cap de setmana i festius.

La regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, ha destacat la bona tasca i l’efectivitat de tot l’equip i també l’actitud responsable dels banyistes i usuaris de les platges: “Les últimes temporades vénen sent molt bones gràcies a la prudència dels nostres usuaris i al saber fer de l’equip al complet que vetlla per garantir la seguretat, la tranquil·litat i l’atenció dels nostres banyistes. Això ha fet que en les tres últimes temporades, almenys, Sueca haja registrat un índex de mortalitat del 0%”. A més d’això, la titular de Serveis Municipals ha apuntat també que treballen amb mires a poder millorar prompte les infraestructures que acullen el treball del servei de salvament i socorrisme.

Ampliació del servei de platges adaptades

En la pròxima temporada estival, el servei de platges adaptades s’amplia, com l’any passat, a la darrera setmana de juny i la primera setmana de setembre en la Platja de Les Palmeres, on estarà en funcionament també durant els mesos de juliol i agost. Les platges del Mareny Blau, Bega de Mar i La Llastra comptaran amb este servei durant els dos mesos de l’estiu també. El consistori suecà aposta un any més per oferir este servei que posa a disposició de les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional per tal que puguen gaudir d’un bany al mar amb total seguretat.

Totes quatre tindran el mateix horari, d’11 a 13:30 hores, de dilluns a diumenge. Per la vesprada no ofereixen servei perquè les condicions de la mar, a partir del migdia, no solen ser òptimes per al bany dels seus usuaris.

Treballs post-temporals

Pel que fa a les instal·lacions, l’equip d’operaris conformat per 15 efectius, ha estat treballant també per instal·lar la infraestructura turística, així com per acondicionar les diferents zones d’aparcament gratuïtes que es disposen al llarg de la zona marítima de Sueca. La regidora ha volgut aclarir que, tot i que el consistori suecà se n’encarrega de la instal·lació d’esta infraestructura, és l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) qui n’és responsable del manteniment i de garantir el bon funcionament dels rentapeus que funcionen amb aigua de la mar i de les passarel·les d’accés a l’arena. D’altra banda, la competència dels Serveis Municipals de l’Ajuntament abasta les dutxes, els accessos, la recollida del fem de les papereres de les platges i la neteja i acondicionament diari de l’arena; mentre que els Serveis de Neteja Viària se’n fan càrrec del manteniment del passeig marítim i els vials.

En este punt, però, Moncho ha volgut també justificar el retard en la instal·lació de tota la infraestructura, tot al·ludint a la prolongació en el temps dels treballs de recuperació de les platges afectades pel temporal del passat hivern. La regidora ha explicat que este ha estat un procés costós, perquè requeria la coordinació de diferents administracions, i ha assenyalat també que l’Ajuntament no podia actuar fins que cada organisme resolguera allò que n’era de la seua competència. En este sentit, l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) s’ha fet càrrec de les infraestructures turístiques de la seua competència (rentapeus, passarel·les, àrees de jocs i estacions de bombeig), però l’Ajuntament ha tingut que assumir el treball de la Demarcació de Costes d’anivellar l’arena.

La mateixa natura ha ajudat a suavitzar els desnivells bruscos ocasionats pel temporal en les dunes, però algunes de les platges de Sueca, com ara Les Palmeres, han patit una regressió important en el paisatge natural de la seua costa. Moncho ha assenyalat que l’Ajuntament tornarà a insistir a la Demarcació de Costes per tal de donar una solució a esta situació.