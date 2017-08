Un total de 14 nous municipis ja disposen de portals web adaptats per a persones amb problemes visuals o psicomotrius

• Les localitats d’Albalat de la Ribera, Alborache, Algímia d’Alfara, Almiserà, Benetússer, Benigànim, Bocairent, Higueruelas, la Font d’En Carròs, Llutxent, Marines, Moixent, Navarrés i Rafelbunyol ja fan servir la usabilitat i accessibilitat de la plataforma Inclusite

• Ivan Martí: «Amb la incorporació d’aquests municipis donem un pas més en el nostre propòsit de que tots els veïns i veïnes disposen dels mateixos serveis virtuals, independentment de les seues necessitats o condicions visuals i físiques»

11/agost/2017. Un total de 14 nous municipis ja compten amb portals web accessibles per a persones amb deficiències visuals o psicomotrius gràcies a la seua adhesió a la plataforma Inclusite, una aplicació que des de l’Àrea de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica de la Diputació de València es posa al servei dels ajuntaments perquè disposen de webs adaptades i navegables per a tota la ciutadania.

En concret, de la modalitat de portals amb plantilla estàndard ja estan operatius i gaudint dels avantatges d’aquesta aplicació les localitats d’Albalat de la Ribera, Alborache, Algímia d’Alfara, Almiserà, Benetússer, Benigànim, Bocairent, Higueruelas, la Font d’En Carròs, Llutxent, Marines, Moixent i Navarrés. Mentre que Rafelbunyol també compta ja amb aquest servei, tot i que aquest municipi en la modalitat de plantilla no estàndard.

El diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Ivan Martí, ha assegurat que amb la incorporació d’aquests nous 14 municipis a la plataforma Inclusite «donem un pas més en el nostre propòsit de que totes les localitats de la demarcació de València compten amb portals web accessibles, per a que tots els veïns i veïnes disposen dels mateixos serveis virtuals, independentment de les seues necessitats o condicions visuals i físiques».

El diputat ha explicat que les webs municipals, «han adquirit una gran importància, fins a l’extrem d’esdevenir una eina fonamental en el funcionament de qualsevol ajuntament. Per això, és important que ningú es quede despenjat i hem de posar tot aquest potencial a l’abast de les persones, fent accessibles les webs municipals per a donar servei als nostres municipis i al conjunt de la ciutadania», ha indicat Martí.

Al llarg dels exercicis 2016 i 2017, «la Diputació de València completarà una inversió propera als 92.000 euros per tal d’afavorir l’adaptabilitat dels portals web, en un programa on els consistoris només es comprometen a abonar la seua subscripció a la plataforma», la qual té un cost de 245 euros anuals per municipi en el cas de les plantilles estàndard –la gran majoria–, i de 500 euros per als portals que compten amb un disseny propi i específic, ha detallat Ivan Martí.

Aquests 14 nous municipis s’uneixen a aquells que ja gaudien de les possibilitats d’adaptabilitat web que ofereix la plataforma Inclusite. Es tracta d’Utiel, Alfarb, Almàssera, Corbera, Gilet, Piles, Benigànim, L’Eliana, Sedaví, Casas Altas, Pinet, Rotglà i Corberà, Vallés i Carcaixent. Així com també la Mancomunitat de Les Valls, la Mancomunitat de La Serrania i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés.

Eina gratuïta i multifuncional

Inclusite és una eina que facilita l’accés a continguts i serveis web. Es tracta d’una solució innovadora capaç de proporcionar una major accessibilitat i usabilitat web a tots els usuaris d’Internet, independentment de la seua edat o capacitats.

Aquesta plataforma no té cap cost per a l’usuari, no necessita de software o hardware addicional i ofereix quatre formes diferents de navegació totalment autònomes, que milloren l’accessibilitat i la navegabilitat d’un portal web.

Al sistema Inclusite es pot accedir a través del teclat adaptat –número reduït de tecles– per a persones amb discapacitat visual o que presenten limitacions a causa de l’edat; mitjançant el mode Dialogant, pensat per a persones amb mobilitat reduïda o absència d’extremitats superiors. La tercera tipologia d’interface funciona amb modulació de so i està adreçat a persones que acrediten problemes de vocalització o paràlisis severes. Finalment, existeix una quarta modalitat que incorpora lectors de pantalla per a totes aquelles persones que naveguen per Internet amb el suport d’aquest dispositiu.