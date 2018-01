Un total de 234 arbres s’han repartit per tota la ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha augmentat en 234 el número d’arbres plantats en la ciutat durant el 2017

15 de gener de 2018 – Al llarg de l’any 2017, la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira ha realitzat diverses actuacions relacionades amb la substitució i la nova plantació d’arbratge al casc urbà de la ciutat, com per exemple reposar arbres en escocells buits per falta de palmeres que van ser afectades pel morrut roig o arbres caiguts pel fort vent i pluges del temporal de desembre del 2016. Estes mesures s’han realitzat en tots els carrers on hi havien escocells buits, i també hem de destacar els escocells de nova creació al carrer Benito Pérez Galdós, al carrer Verge de la Murta, carrer Josep Todolí Cucarella, carrer de Gaietà Gomez España, i altres accions com formar l’alineació de llidoners plantats a la vereda de Galvañón.

Als col•legis Alborxí i Lluís Vives s’han reemplaçat part dels arbres que hi havia, per trobar-se en mal estat. Al mirador de la Muntanyeta s’ha repoblat amb 10 exemplars d’arbres autòctons per tindre ombra i gaudir d’un entorn saludable.

Un total de 234 arbres s’han repartit per tota la ciutat, en diferents ubicacions, carrers, avingudes, places, parcs i centres educatius amb les varietats de Fraxinus ornus, Jacaranda mimosifolia, Metrosidero excelsus, Quercus ilex, Pyrus calleriana, Citrus aurantium, Prunus pisardii, Ligustrum japonica, Tipuanas tipu, Morus fruit-less, Celtis australis, Cinnamomum camphora, Populus alba i Platanus hispanica.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable assegura que “el personal d’este departament ha fet un gran treball i esforç per complir un dels objectius que ens havíem marcat, ampliar el número d’arbres a la nostra ciutat, fer una Alzira més verda, més sostenible, entorns més saludables dins del casc urbà i perifèria. Per tal raó, al llarg de 2018, continuarem amb este projecte d’omplir de color, vegetació i arbres la nostra ciutat. Crec que els alzirenys i alzirenyes tenen dret a disfrutar d’una ciutat que n’està a l’altura, amb espais d’oci on jugar, llegir, relaxar-se i respirar aire pur i fresc, i amb eixe propòsit estem treballant”.