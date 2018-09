Tots els col·legis de Sueca s’uneixen i fan pinya per l’Alzheimer

Connect on Linked in

Encara que el passat dia 21, es va celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer, este mateix matí els col·legis de tota Sueca, s’hi han reunit a la plaça de l’Ajuntament per fer una globotada organitzada per AFASU (Associació Familiars Alzheimer de Sueca). L’activitat s’ha englobat dins de la setmana de la salut que s’està celebrant a la ciutat, per conscienciar i donar visibilitat esta malaltia. Dins de l’activitat, cada col·legi hi ha col·laborat amb la iniciativa a través de xarxes “fent pinya” que es basa a mostrar imatges dels participants en grup, units pels muscles o les mans, formant un cercle fent una pinya. Així també, l’Associació durant esta setmana ha volgut donar a conéixer el seu centre i les seues instal·lacions que es troben a l’antic escorxador municipal, fent una jornada de portes obertes que es va celebrar el passat dimarts 25.

Este migdia, l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i una representació dels regidors del govern local, han participat en esta iniciativa junt amb Elvira Oviedo, la presidenta d’AFASU, l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer de Sueca i amb altres membres de l’equip d’atenció i de la junta del col·lectiu. L’alcaldessa Raquel Tamarit ha volgut agrair la col·laboració de totes les escoles i ha posat en rellevància la gran llavor que està fent AFASU a la localitat. La presidenta d’AFASU ha llegit un discurs sobre la repercussió que està tenint la malaltia i les millores que es necessiten per enfrontar-la, tant per als cuidadors com per a les associacions, sensibilitzant i posant en manifest sobre esta “epidèmia del segle XXI” segons ha declarat l’OMS.

El fent pinya és en valencià, coincidint amb el lema del pròxim Congrés Autonòmic sobre l’Alzheimer, “Fent pinya creixem junts”, que tindrà lloc el 6 d’octubre a Algemesí i en la que AFASU participarà. La idea està inspirada en les Muixerangues, típiques d’esta localitat, les bases de la qual es coneixen amb el nom de pinya. L’objectiu és que tot el públic s’unixca a esta campanya demostrant amb un gest la seua implicació amb l’Alzheimer.

AFASU ha volgut unir-se a les activitats que ha proposat la Confederació Espanyola de l’Alzheimer (CEAFA) a totes les Federacions i Associacions de tota Espanya, per sensibilitzar la societat espanyola sobre l’Alzheimer, així com les seues conseqüències sociosanitàries; i d’altra banda, desenvolupar una campanya d’educació sanitària dirigida a promoure la prevenció d’aquesta patologia, que afecta més de 4,5 milions de persones a Espanya, entre els que la pateixen directament i els seus familiars cuidadors.