Tous acollirà la Mitja Marató d’asfalt amb major desnivell de València

Tous, 12 de gener de 2018.Una infinitat de propostes esportives han anat naixent en els últims anys a Tous.

Al multitudinari trail per les muntanyes, la longeva carrera a peu o la prova cicloturista se suma ara la primera edició de la Pujada al Poble Vell de Tous, que se celebrarà el diumenge 4 de febrer a partir de les 9:30 hores.Suposarà la Mitja Marató d’asfalt amb més desnivell de totes les celebrades en la província de València.

La prova, organitzada per Trifitness31 amb la col·laboració de l’ajuntament, constarà de tres modalitats per a adaptar-se a les possibilitats esportives dels participants. Així, la prova estrela serà la Mitja Marató Individual de 21 quilòmetres i 400 de desnivell positiu, desenvolupada tota ella per asfalt. També es podrà participar en la Mitja Marató de Relleus, en la qual cada rellevista realitzarà 10,5 quilòmetres. Existiran ací tres categoria: parelles masculines, femenines i mixtes.

El primer rellevista realitza el trajecte amb eixida des de poble de Tous nou fins al poble vell, (10,5 km, 280+). Allí li estarà esperant el seu company o companya per a rebre el testimoni del relleu que en aquest cas serà un xip. El segon rellevista realitzarà el trajecte des del poble vell de Tous al poble nou, on estarà situada la meta (10,5km, 220+). L’organització de la prova desplaçarà amb autobús al segon rellevista des de la zona d’eixida i meta al poble vell de Tous, per a allí esperar al seu company en la zona de relleus.

El mateix autobús desplaçarà als primers rellevistes una vegada hagen lliurat el seu relleu des del poble vell de Tous al poble nou, on estarà situada la meta.

Finalment, també estarà la possibilitat de completar una 10K Individual, amb un desnivell positiu de 250. Es pot ampliar informació i realitzar les inscripcions en la pàgina web: https://www.toprun.es/events/i-puja-poble-vell-tous-2018/miniweb