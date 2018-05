Tous, 2 de maig de 2018.Tous acull el XXV Festival Comarcal de Bandes de Música

La Plaza San Miguel de Tous acull aquest pròxim dissabte 5 de maig la vintè cinquena edició del Festival Comarcal de Bandes de Música, amb la participació de vuit societats de la Ribera. Organitzat per la Societat Musical de Tous en col•laboració amb la federació, l’ajuntament i la diputació (a més d’amb la participació de la Generalitat Valenciana), el certamen reunirà a la Unió Musical El Xúquer de Sumacàrcer, la Societat Protectora Musical de Antella, la Agrupació Musical de Manuel, la Agrupació Musical de Senyera, la Unió Musical de Gavarda, la Societat Artisticomusical La Vall de Càrcer, la Agrupació Musical de Beneixida i l’organitzadora, la Societat Musical de Tous. Donarà començament a partir de les 17 hores.

L’acte servirà per a homenatjar a la presidenta comarcal, Diamar Ramón Martínez (de Gavarda), després de complir quinze anys en el càrrec. Segons va voler manifestar l’alcalde, Cristóbal García: “La música s’ha demostrat com un element de dinamització social ineludible per a la nostra societat. Milers de valencians i valencianes fan de la música la seua manera de vida, i no solament a nivell econòmic. També és per a ells el seu catalitzador, el seu vocabulari. Ho demostrem una vegada més a Tous, on acollim un certamen de bandes de primer nivell, amb agrupacions musicals que any rere any (i des de fa dècades) són un formiguer d’excel•lents professionals. Demostrem a Tous que la música també serveix com a eix vertebrador de la societat, com a mecanisme d’unió de les comunitats veïnals”.