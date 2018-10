Tous amplia les dependències dels Serveis Socials per enfortir la seua cobertura

Connect on Linked in

Tous estrena dependències per als serveis socials municipals. Donada la creixent demanda dels últims anys i l’increment de personal depenent d’aquest departament, l’ajuntament que dirigeix Cristóbal García ha apostat per ampliar i millorar les seves instal·lacions, establint una nova distribució per millorar l’eficiència dels serveis. Així, queden distribuïdes per zones al voltant de dos centres municipals. L’atenció que es presta des del departament de Benestar Social es divideix en dues àrees, la d’atenció directa al ciutadà i l’especialitzada i comunitària.

Segons expressa l’alcalde del municipi, Cristóbal García: “En l’ajuntament sempre hem tingut una prioritat i són les persones. Sabem que són el motor de la nostra acció política, més si pensem en aquells veïns que per qualsevol circumstància estan passant-ho malament a nivell econòmic. Per açò escometem una ampliació dels Serveis Socials i seguim enfortint un camp que sempre ha caracteritzat a Tous: la nostra cobertura social”. L’atenció directa per part del treballador social als veïns i veïnes de Tous se seguirà prestant a la casa consistorial, situada en l’Avinguda Constitució, número 11.

Per la seva banda, en les noves dependències, situades al carrer Cirilo Cánovas, es prestaran serveis especialitzats i comunitaris, cas del programa d’atenció al menor, el servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència, la unitat de prevenció de conductes addictives, el programa de prevenció i el taller d’inserció laboral. L’accés als serveis especialitzats es realitzarà, com sempre, prèvia valoració i derivació del treballador social municipal.