Tous arreplega 4.450 euros per a la investigació contra el càncer

Tous, 25 de maig de 2017.Tous va celebrar aquesta setmana la recollida contra el càncer, amb l’eixida al carrer de més d’una desena de persones amb l’objectiu de recaptar fons per a seguir amb la recerca contra una malaltia que causa milers de morts tots els anys a Espanya. Els donatius dels veïns i visitants van permetre reunir exactament 2.450 euros, als quals es van sumar la donació realitzada per l’ajuntament que dirigeix Cristóbal García per import de 2.000 euros.

En total, 4.450 euros que es donaran a l’Associació de Lluita Contra el Càncer. Segons la pàgina especialitzada Infosalus.com, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà un càncer al llarg de la seua vida. A nivell mundial el tumor més freqüent és el de pulmó, directament relacionat amb el consum de tabac que, encara que comença a baixar en regions més desenvolupades com Estats Units o Europa, està encara a l’alça en regions superpoblades com Àfrica o Xina.

En canvi, a Espanya la situació és diferent i, tenint en compte tots dos sexes, el tipus de tumor més freqüent és el colorectal, amb (41.441 nous casos en 2015), seguit del de pròstata (33.370), pulmó (28.347), mama (27.747), bufeta (21.093), estómac (8.456), limfoma no Hodgkin (7.670), pàncrees (6.914), fetge (5.800) i renyó (5.579).