Tous combat l’atur amb plans d’ocupació que donen treball a centenars de persones

“Si funciona i estem aconseguint dinamitzar la vida laboral i social del nostre municipi, tenim l’obligació de donar-li continuïtat”. Les paraules de l’alcalde de Tous, Cristóbal García, ratifiquen el compromís del seu ajuntament amb els plans d’ocupació que han aconseguit fer de la localitat de la Ribera una de les quals major grau de desenvolupament de l’Estat de Benestar ha aconseguit en el territori valencià. El consistori destina al voltant de 600.000 euros a crear una borsa de treball que donen ocupació a més de 170 veïns i veïnes, la qual cosa suposa al voltant del 13% de la població local.

Tous contracta a al voltant de vint-i-cinc persones tots els mesos que es dediquen al servei d’ajuda a domicili, guarderia, neteja d’edificis públics, atenció de la biblioteca o el poliesportiu, psicopedagogia, consultori mèdic o jardineria. Amb tot, hi ha quatre places que giren cada tres mesos, al voltant de vint-i-cinc cada mes i els dos jardiners compten amb contractes semestrals. Dels aproximadament dos milions d’euros de pressupost que remena l’ajuntament un 30% es dedica a la creació de borses de treball. A més, es destinen també milers d’euros a serveis socials, amb, per exemple, un pla d’emergència social dotat de 10.000 euros amb els quals s’ajuda els nuclis familiars amb una greu situació econòmica. La cobertura, amb tot, és de les més completes del territori valencià.

No cal oblidar que, a més, les famílies que adquireixen un nou habitatge reben una ajuda de 1.000 euros, mentre els que tenen fills reben 500 euros i les famílies que passen a ser nombroses són retribuïdes amb 300 euros. Per tot això, Tous no deixa de guanyar habitants. «Els recursos municipals han d’anar destinats als habitants. Ha sigut la màxima que ha regit la política a Tous en les últimes legislatures i ha de continuar sent així perquè la política i la gestió municipal ha d’estar destinada a millorar la vida de les persones. La lluita contra l’atur és clau a Tous i en això estem depositant el nostre esforç», explica l’alcalde, Cristóbal García.