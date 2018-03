Tous exposa les imatges de Setmana Santa als dossers

Print This Post

Les imatges van ser traslladades el passat divendres i dissabte als domicilis dels Confrares Majors.

Tous exposa ja les imatges de la Setmana Santa en els domicilis dels Confrares Majors.

La imatge de Jesús en la Columna, el Crist de la Bona Mort, la Verge Dolorosa i el Sant Calze s’acullen en un mateix dosser en el qual s’ha tingut en conter fins a l’últim detall.

Per tal d’aconseguir exaltar la imatge del Sant Sepulcre, els encarregats d’adornar-la han escollit enguany fer un muntatge més elaborat.

Ciris i flors, envolten la imatge que s’exposa ja en casa del Confrare Major.

Per últim, la imatge de Jesús Natzaré.

Amb emoció l’han acollit a la seua casa els Confrares Majors d’aquest any. Els dos menuts, Rodrigo i Lucas Mateu Ortega de 4 i 6 anys.

La seua mare, ens comentava els sentiments que sent la família en aquest any tan especial per a tots ells.

Unes imatges que aquest Divendres Sant es duran en solemne processó pels carrers de Tous, municipi que viu ja de forma intensa la seua Setmana Santa.