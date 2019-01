Tradició, cultura i gastronomia en la Fira Medieval de Sant Sebastià a Alfafar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els pròxims dies 18, 19 i 20 de gener se celebrarà la Fira Medieval amb motiu de Sant Sebastià en la Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar.

Exhibicions, cercaviles, animació musical, teatre infantil, tallers i recreació històrica són algunes de les activitats que es duran a terme en una de les cites anuals més esperades.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Cultura, ha organitzat un any més la celebració de la seua tradicional Fira Medieval amb motiu de la festivitat de Sant Sebastià. Així, la Plaça de l’Ajuntament acollirà els pròxims dies 18, 19 i 20 de gener una fira que inclou el tradicional mercat, una ludoteca per a les i els més xicotets, amb tiovivo, vaixell medieval i jocs d’enginy, així com nombroses activitats que se celebraran al llarg de tot el cap de setmana.

La Fira Medieval, que ja estarà en marxa des de la vesprada del divendres, quedarà oficialment inaugurada el dissabte 19 a partir de les 12.00 h. Un acte, que donarà pas a nombroses activitats programades en horari de matí i vesprada en les quals s’inclouen sessions de cuentacuentos infantil (12.15 i 18.00 h.), tallers participatius (11.45 i 18.45), teatre infantil de titelles (13.15 i 20.00 h), diverses cercaviles musicals, la recreació històrica Campament: Ronda de Soldades (12.45 i 19.45 h.) o la Nit dels llaurados (albaes) del dissabte a les 20.30 h., entre altres.

A més, durant la jornada del diumenge se celebrarà la missa en honor a Sant Sebastià i tindrà lloc un dels actes més esperats de la Fira: l’entrada de Moros i Cristians a la Plaça de l’Ajuntament a partir de les 12.00 h. Es pot consultar ací la programació completa de la fira.

Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar es convida a les i els veïns del municipi a participar en una de les cites festives més esperades i concorregudes del nostre municipi, que un any més posa a la disposició de tota la ciutadania una àmplia oferta d’oci, cultura i gastronomia per al gaudi de tota la família.