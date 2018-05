Tradició i devoció en les Festes de la Miraculosa

Connect on Linked in

Des de divendres i fins diumenge, Picassent ha sigut l’escenari d’unes festes molt

participatives a la plaça del Mercat i els seus voltants

Amb una programació variada i per a tots els públics s’han desenvolupat, durant este cap de setmana, les Festes en honor a La Miraculosa. Unes festes que han conformat un programa ampli a través dels actes programats per la Regidoria de Festes i la Confraria de La Miraculosa: divendres amb la música de la Societat Musical l’Om i la tradicional cordà a càrrec de l’Associació Cultural i Festera El fugidor de Picassent al carrer 9 d’octubre;dissabte amb l’entrada de bandes i la posterior desfilada de moros i cristians per diversos carrers del municipi, el concert «Rebobinando» amb la Societat Artístico Musical Picassent, i

diumenge amb la XVI dansà a càrrec del Grup de Danses local, grups de danses de poblesde l’Horta Sud, la celebració d’una missa solemne, la processó a la Santíssima Verge per diversos carrers del municipi i un castell de focs d’artifici tancaven una nova edició d’esta fitadurant un cap de setmana ben intens, on també s’ha celebrat la IV edició de la Fira de la Tapa i el Comerç.

Segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «Estes festes combinen a la perfecció diferents vessants com ara la tradició, el foc, la música, la devoció i el sentiment durant 3 dies, on Picassent ha eixit al carrer per viure i participar d’una Festa en majúscules».