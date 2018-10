Els treballs de prevenció han evitat incidents en l’última alerta taronja a Godella

Print This Post

El Govern local destaca els treballs com a la clau de l’absència d’incidents.

L’Ajuntament de Godella ha fet balanç de l’alerta taronja i les fortes pluges caigudes en l’última setmana. Segons el Regidor de Seguretat Ciutadana la prevenció ha sigut la clau per a que no hi hagueren incidents en el municipi.

L’única incidència va tindre lloc al metro, que es va aturar un parell d’ocasions però no es va haver de tallar cap carrer.

El regidor ha destacat, a més, que s’està treballant pel pla d’emergències on la prevenció és el més important.