Tres de cada deu turistes d’enguany a Cullera han sigut estrangers

Els francesos seguixen al capdavant amb el 54 % de les visites de procedència internacional mentre que els alemanys ja representen el 13 %

CULLERA. 27-12-17. Cullera tanca 2017 amb un gir cap a la internacionalització del seu turisme. Tres de cada deu visitants que ha rebut la localitat al llarg d’enguany són de procedència internacional, segons les xifres facilitades hui per Visit Cullera, la marca turística de la ciutat.

Dins d’este segment, els francesos seguixen sent els principals clients estrangers de Cullera. Atrets majoritàriament per les platges i el clima de la capital turística de la Ribera, representen el 54 % de les visites internacionals.

No obstant això, prenen cada vegada major protagonisme els turistes alemanys. En 2017 han suposat el 13 % de les visites, per davant del Regne Unit que se situa en tercer lloc amb un 8 %. Per este ordre, països com Holanda, Bèlgica, Itàlia i Rússia completen els primers llocs de la classificació. En total, Cullera comptabilitza turistes de fins a 36 nacionalitats diferents.

La valoració que fan els responsables del turisme de la ciutat és molt positiva perquè s’està aconseguint diversificar el perfil de turista que arriba a Cullera al llarg de tot l’any.

El perfil del visitant estranger sol ser el d’una família o parella de mitjana edat amb un poder adquisitiu alt, un client molt apetible per a les empreses turístiques perquè deixa ingressos importants i viatja al llarg de tot l’any, ajudant d’esta manera a trencar amb l’estacionalitat.

En eixe aspecte, Cullera ha seguit en 2017 amb la tendència a ampliar la temporada turística gràcies també als estrangers. Des del mes de març es van registrar ja índexs d’ocupació destacables. Juliol va ser el millor mes de la sèrie, fins i tot lleugerament per damunt d’agost, quan la ciutat va estar de gom a gom. La setmana santa fou excel•lent i el mes de setembre va estar per sobre de les expectatives. Març, amb les Falles com a gran atractiu, també va deixar uns resultats positius com feia anys que no es coneixien.

Mercat recuperat

El fet que el turisme internacional es mantinga en una tendència a l’alça suposa que Cullera haja recuperat part del mercat internacional que va començar a perdre a la fi dels 90 per la puixança d’altres mercats competidors com ara Croàcia o el nord d’Àfrica.

I és que Cullera sembla satisfer les necessitats d’este tipus de turista. Preguntats per la valoració del municipi pràcticament el 60 % li posa un deu mentre que el 18 % el puntua amb un nou. El 70 % afirma que repetirà l’estada. Les platges, el clima, les oportunitats de descans, la gastronomia i l’oci seguixen els principals motius pels quals trien Cullera per a passar les seues vacances.