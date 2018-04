Tres integrants d’Esportiu Agility Almussafes participen aquesta setmana en el World Agility Championships

Print This Post

La ciutat de Milà acull des del 25 i fins al 29 d’abril el Mundial Internacional IFCS

Dissabte 21 partiren cap a Itàlia els 15 representants espanyols en la competició

Almussafes, a 23 d’abril de 2018. Isabel Gimeno amb Twix, Marina Domínguez amb Rony i Óscar Collado amb Iria, tots ells de l’associació Esportiu Agility Almussafes, participaran del 25 al 29 d’abril en el Word Agility Championships després d’haver sigut seleccionats al costat d’altres 12 espanyols d’altres clubs del país per la Federació Espanyola de Agility i Educació Canina per a formar part d’aquest prestigiós torneig que enguany se celebrarà en la ciutat italiana de Milà. El passat dissabte 21, va partir l’expedició cap a Itàlia per a preparar les seues respectives intervencions en el campionat.

Esportiu Agility Almussafes continua imparable. Els excel•lents resultats obtinguts en les últimes competicions a les quals han acudit els seus integrants els han fet mereixedors d’un total de tres de les quinze places ocupades per espanyols de la Federació Espanyola d’Agility i Educació Canina per al Mundial Internacional IFCS que se celebrarà del 25 al 29 d’abril en la ciutat italiana de Milà.

Isabel Gimeno amb Twix, que va obtenir la classificació directa per alçar-se amb la Copa Federació en la Final de FEAEC, proclamant-se d’aquesta forma subcampiona d’Espanya en la categoria Toy, Marina Domínguez amb Rony i Óscar Collado amb Iria, tots dos campions en les seues respectives categories en les dues classificatòries per a aquest esdeveniment internacional IFCS, són els tres afortunats que tindran l’oportunitat de participar en el torneig.

Isabel Gimeno amb Twix, i Marina Domínguez amb Rony, competiran en la categoria Toy, mentre que Óscar Collado amb Iria ho faran en la categoria Large. Al costat d’ells, participaran altres 12 espanyols procedents dels diferents clubs dedicats a aquesta disciplina esportiva. L’expedició va partir rumb al país transalpí, el passat dissabte 21 d’abril, per la qual cosa ja es troba immersa en la preparació de les proves, que s’iniciaran el dimecres.