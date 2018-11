El tripartit d’Alzira no condemna els fets ocorreguts en el concert del 9 d´Octubre

Print This Post

El PP d’Alzira va presentar una moció de condemna dels mateixos, ja que els membres del tripartit havien “condemnat” suposadament tals fets

També es van negar a posar en coneixement de la Fiscalia els fets perquè s’investigue una possible responsabilitat penal per dites fetes

“Si en les pròximes eleccions vam governar, a més d’impedir aquest tipus de fets, portarem davant la Justícia els mateixos per a depurar responsabilitats”

En el ple ordinari del mes d’octubre que es va celebrar dimecres passat 30, el Grup del Partit Popular va presentar una moció perquè tots els grups polítics condemnaren els fets esdevinguts en els concerts amb motiu del 9 d’Octubre, que van tenir lloc el dia 8 en el Recinte Firal.

En aquests concerts, com és sabut, es van llançar proclames independentistes i en favor dels polítics presos (i no presos polítics). Tot açò durant l’actuació del Grup els Mussols, pagat amb diners de tots els alcireños, i en el qual a més es van mostrar banderes independentistes així com fotos de dites preses.

Després dels fets, la pròpia regidor de cultura responsable d’aquesta contractació, Aida Ginestar, així com el propi alcalde van condemnar els fets mostrant-se sorpresos, i es van desvincular totalment de l’ocorregut. El PSOE va fer el mateix.

Des del Partit Popular ja qüestionem abans que ocorregueren aquests fets, que amb motiu del dia dels valencians en Ajuntament contractara alguns grups catalans i catalanistes no era adequat. El grup Els Mussols havia vingut protagonitzant fets com els quals finalment es van produir a Alzira en concerts anteriors.

Des del Grup Popular i en atenció a les manifestacions de l’alcalde de la ciutat, la regidor de cultura i del Partit Socialista, presentem una moció en la qual a més de condemnar els fets demanàvem que els propis serveis jurídics municipals estudiaren les actuacions d’aquest esdeveniment per a valorar si les mateixes podrien resultar ser constitutives d’algun tipus de delicte i, en cas afirmatiu, a més d’elevar-les a la Fiscalia, que es penalitzara al grup “Buhos” econòmicament, destinant aquesta quantitat a Serveis Socials.

Finalment i de manera sorprenent el tripartit va votar en contra d’aquesta moció, demostrant que quan van condemnar aquests fets mentien, i que en conseqüència amb diners públics van contractar a un grup de música que va utilitzar l’escenari per a llançar proclames en favor de presos als quals la Fiscalia demana penes de 15 a 30 anys de presó. El portaveu del PP Alzira ha afirmat: “si en 2.019 vam governar, a més d’impedir aquest tipus d’actuacions, posarem en mà de la justícia la recerca d’aquests fets des de l’Ajuntament.”