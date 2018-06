Es troba un antic arc en les obres de demolició del carrer Chulvi d’Alzira

Print This Post

Alzira, 20 de juny de 2018 – La Regidoria de Gestió Urbanística, a càrrec del Fernando Pascual, informa del descobriment d’un arc que, aparentment, sembla una porta d’entrada a una vivenda o d’un barri, conegut també com a atzucac, carrer que no trau cap.

Les obres de demolició d’un dels edificis més representatius, al carrer Chulvi, venen produïdes en primer lloc per petició veïnal, ja que este edifici es troba molt deteriorat i a hores d’ara produïx molèsties als veïns i veïnes del carrer, i és clar, estes obres formen part del manteniment del patrimoni cultural i municipal, per la qual cosa i arran del descobriment de l’arc, es faran estudis d’estructura amb molt de compte perquè hi ha la possibilitat de més troballes dins de l’edifici, ja que gran part de la façana es mantindrà intacta i serà restaurada.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha estat en les obres per comprovar l’estat de l’arc i ha declarat: “Sens dubte hui és un bon dia per haver trobat este arc que dignifica i augmenta la història de la nostra ciutat. Vull agrair a Norbert i a l’associació Gaspar Dies la seua col·laboració a l’hora del descobriment d’este arc, ja que abans de trobar-lo ell va vore indicis. Hem de continuar treballant i contribuir a mantindre el nostre patrimoni que forma part de la nostra història”.